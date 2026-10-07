Bekir Bozdağ'ın istifası sonrası yeni isim! TBMM Başkanvekilliğine Yusuf Beyazıt getirildi
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etmesinin ardından göreve gelecek isim belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Bozdağ'dan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın getirildiğini duyurdu.
Sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın yerine göreve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt getirildi.
BOZDAĞ İSTİFA ETTİ
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.
BOZDAĞ YERİNE BEYAZIT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın TBMM Başkanvekili görevine getirildiğini açıkladı.
YUSUF BEYAZIT KİMDİR?
22 Aralık 1962'de Niksar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta, lise tahsilini Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesinden mezun olarak tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinden mezun oldu. TODAİE (Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Yöneticiliği bölümünde yüksek lisansını yaptı.
Kilis, Niksar ve Ankara'da çeşitli okullarda öğretmenlik, Ankara'da serbest avukatlık yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla; Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Bu süreçte; Kiptaş, Beltur ve Kültür A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.
Çeşitli dergi ve gazetelerde eğitim ve emek konularında makaleleri yayımlanarak, Marmara Üniversitesinde mevzuat dersleri verdi.
2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı, TİKA, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
1 Kasım 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden aday olup 26.dönemde Tokat'tan milletvekili seçilerek Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği seçimlerinde 27.dönemde Tokat'tan Milletvekili seçilerek AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Türkiye-Danimarka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekilliği seçimlerinde 28.dönemde Tokat'tan Milletvekili seçilerek Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında AK Parti Tokat Milletvekili olarak ülkemizin geleceği için çalışmalarına devam etmektedir.
Yusuf Beyazıt, İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen evli ve üç çocuk babasıdır.