Sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın yerine göreve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt getirildi.

BOZDAĞ YERİNE BEYAZIT Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın TBMM Başkanvekili görevine getirildiğini açıkladı.

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

22 Aralık 1962'de Niksar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta, lise tahsilini Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesinden mezun olarak tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinden mezun oldu. TODAİE (Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Yöneticiliği bölümünde yüksek lisansını yaptı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt

Kilis, Niksar ve Ankara'da çeşitli okullarda öğretmenlik, Ankara'da serbest avukatlık yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla; Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Bu süreçte; Kiptaş, Beltur ve Kültür A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Çeşitli dergi ve gazetelerde eğitim ve emek konularında makaleleri yayımlanarak, Marmara Üniversitesinde mevzuat dersleri verdi.

2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı, TİKA, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.