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Başkan Erdoğan’dan Recai Kutan için vefa mesajı: Vefatının ikinci yılında rahmetle andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’ı vefatının ikinci yılında andı. Erdoğan, Kutan’ın ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, “Rahmetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan Recai Kutan için vefa mesajı: Vefatının ikinci yılında rahmetle andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetinin isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının ikinci yılında rahmetle andı.

Başkan Erdoğan Recai Kutan’ı andı (Foto: Sosyal medya)Başkan Erdoğan Recai Kutan’ı andı (Foto: Sosyal medya)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RECAİ KUTAN İÇİN ANMA MESAJI

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kutan'ın Türkiye'ye ve millete önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı.

Erdoğan mesajında, "Ülkemize ve milletimize önemli hizmetleri bulunan Mehmet Recai Kutan'ı ebedî âleme irtihalinin 2'nci yılında rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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