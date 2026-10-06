Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası, Aleyna Kalaycıoğlu olarak bilinen Aleyna Tutuş için tahliye talep edilirken, İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı verilmesi istendi.