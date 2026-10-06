Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa açıklandı! Kadayıfçıoğlu'na müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu için tahliye talebi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaattin Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis istenirken, Aleyna Tutuş için tahliye, İzzet Yıldızhan için beraat talep edildi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası, Aleyna Kalaycıoğlu olarak bilinen Aleyna Tutuş için tahliye talep edilirken, İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı verilmesi istendi.
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU HAKKINDA MÜEBBET VE EK CEZA TALEBİ
Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
KİM İÇİN NE KADAR CEZA İSTENDİ?
• Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, ayrıca 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını,
• Aleyna Tutuş'un (Aleyna Kalaycıoğlu), "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suç yönünden cezalandırılmamasını, "suçu bildirmeme" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesini,
• İzzet Yıldızhan'ın üzerine atılı suçtan beraatini,
• Aleyna Tutuş'un (Aleyna Kalaycıoğlu) annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da üzerine atılı suçtan beraatini talep etti.