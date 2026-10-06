"Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi."

Aktan, federasyonun tüm birim ve kadrolarının "liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik" temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) dikkat çeken bir istifa geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, görevinden ayrıldığını açıkladı. Aktan, mevcut yönetimin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığını belirtti.

Mevlüt Aktan (Fotoğraflar: AA)

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, AİLE ŞİRKETİ ANLAYIŞIYLA YÖNETİLEMEZ"

Karar alma mekanizmasına ilişkin de sert eleştiriler yönelten Aktan, farklı görüşlerin yönetim içerisinde yeterince karşılık bulmadığını söyledi.

Aktan, "Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve 'ben bilirim, benim dediğim olur' anlayışının hâkim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez." dedi.

USULSÜZLÜK VE BAHİS TARTIŞMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Türk futbolundaki mevcut iklime de değinen Aktan, gerilim üreten söylemler, bahis tartışmaları ve usulsüzlük iddialarının güven sorununa yol açtığını ifade etti.

Aktan, usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtirken, adli süreçler tamamlanmadan kişilerin kamuoyu önünde ifşa edilmesine de karşı çıktı:

"Usulsüzlüklerin önüne geçilmesi elbette gereklidir. Ancak adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları yoluyla ifşa edilmesinin kulüplerimize ve Türk futboluna yıllarca emek vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, devam eden adli süreçleri de olumsuz etkilediğini düşünüyorum."

"İKİ YILDIR YANLIŞ BULDUĞUM KARARLARA KARŞI ÇIKTIM"

Aktan, yaklaşık iki yıldır yönetim içerisinde yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını ve Türk futboluna zarar verebilecek adımların önüne geçmek için mücadele ettiğini belirtti.

Aktan, istifasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"İki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğum kararlara karşı çıktım, denge ve denetim sorumluluğuyla Türk futboluna zarar verebilecek kararları önlemek için mücadele ettim. Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkânı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum."