Fonlardan çıkan mevduata girdi! Karahan'dan "ihtiyatlı" enflasyon mesajı... Merkez Bankası'nın rezervleri ne oldu?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirten Karahan, "Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi" dedi. Enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiğini belirten TCMB Başkanı, ihtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Merkez Bankası'nın net rezervleri komisyonda açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda para politikası, enflasyon, cari denge, rezervler ve finansal piyasalardaki gelişmelere ilişkin sunum yaptı.
Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirten ve bu kaynakların önemli bölümünün mevduata yöneldiğini söyleyen Karahan, "Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMA DAHA NET GÖZLENMEKTE"
Bilindiği üzere yıllık enflasyon 57 ay aradan sonra yüzde 30 seviyesinin altına geriledi. TCMB Başkanı Karahan, enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiğini ifade etti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84 olurken, yıllık bazda yüzde 29,73'e geriledi. Böylece, TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa yüzde 30'un altına indi. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi.
Karahan, "Dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte" diye konuştu.
Şokların etkisinin hafiflemesiyle dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasını beklediklerini belirten Karahan, "Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz" dedi.
"ENERJİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ YUKARI YÖNLÜ RİSKLER SÜRÜYOR"
"Enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü değerlendiriyoruz" diyen Karahan, yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini söyledi.
KİRA ENFLASYONU YAVAŞLADI
Kira artışlarının son dönemde belirgin şekilde yavaşladığını ve hizmet enflasyonundaki kira kaynaklı ataletin gücünü kaybettiğini belirten Karahan şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süredir hizmet enflasyonunun belirgin olarak üzerinde seyreden aylık kira artışları, son aylarda kayda değer şekilde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indi. Bu gelişme, hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Mevcut görünüm, kira enflasyonundaki gerilemenin süreceğine işaret ediyor"
ANA EĞİLİM YÜZDE 23,7'YE GERİLEDİ
Enflasyonun ana eğilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine gerilediğini belirtti.
Karahan, "Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda, savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine işaret ediyor. Bu seviye, mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında" dedi.
Karahan, ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesinin dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini söyledi.
Para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını belirten Karahan, talepteki zayıflamayla birlikte enflasyonun ana eğiliminin düşüş gösterdiğini ifade etti.
Karahan, "Geldiğimiz noktada, para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
Ancak yıl başında öngörülen enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin gerçekleşmemesinin risk olmaya devam ettiğini belirten TCMB Başkanı, ihtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Karahan, "Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor" dedi.
CARİ AÇIKTA ARTIŞ SINIRLI KALACAK
Karahan, olumsuz dış koşullara rağmen üçüncü çeyrekte cari açıktaki artışın daha sınırlı düzeyde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı artış yaşandığını belirtti.
MERKEZ BANKASI'NIN NE KADAR REZERVİ VAR?
27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilediğini belirten Karahan, rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 171 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
Karahan, "Swap hariç net rezervler ise 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor" dedi.
"TÜM ARAÇLARIMIZI KARARLILIKLA KULLANACAĞIZ"
Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacağını belirterek, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kullanılmaya devam edileceğini söyledi.
"Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi.