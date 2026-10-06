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Bekir Bozdağ sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

Uzun süredir kameralardan uzak kalarak tedavi gören TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden ayrıldı. Son dönemde aşırı kilo vermesi dikkati çeken Bozdağ, ağır tedavi sürecine rağmen kritik yasa oylamalarına katılarak sorumluluk bilincini gösterdi. Adalet Bakanlığı döneminde hayata geçirdiği reformlar, 15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu, devlet kademelerindeki liyakatli geçmişiyle tanınan Bozdağ'ın yerine AK Parti grubu tarafından yeni isim belirlenecek.

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Bekir Bozdağ sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

Türk siyasetinde uzun yıllar en kritik kademelerde görev alan ve devlet adamlığı kimliğiyle öne çıkan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, zorlu hastalık süreci nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Bozdağ, istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti TBMM Grubu, önümüzdeki günlerde toplanarak Bozdağ'ın yerine yeni başkanvekili seçecek.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, uzun süredir mücadele ettiği ve fiziki olarak belirgin zayıflamasına yol açan sağlık sorunları sebebiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti (Haberin fotoğrafları Takvim.Foto Arşivi'nden alınmıştır)AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, uzun süredir mücadele ettiği ve fiziki olarak belirgin zayıflamasına yol açan sağlık sorunları sebebiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti (Haberin fotoğrafları Takvim.Foto Arşivi'nden alınmıştır)

HASTALIĞINA RAĞMEN ÇERÇEVE YASA OYLAMASINA KATILDI

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve kameralardan uzak kalan Bozdağ, tedavi sürecinin ardından saha ve yasama çalışmalarına kademeli olarak dönmüştü.

Kamuoyunda uzun süredir kanser tedavisi gördüğüne dair iddialar yer alsa da hastalığının detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılmadı.

Kamuoyu önüne çıktığı son etkinliklerde ve TBMM Genel Kurulunda aşırı kilo verdiği, ciddi zayıflama yaşadığı ve fiziki olarak belirgin değişim geçirdiği dikkat çeken Bozdağ, ağır sağlık mücadelelerine ve bitkin görüntüsüne rağmen Meclis'teki kritik Çerçeve Yasa oylamasına katılarak sorumluluk üstlendi.

Bozdağ, ağır tedavi sürecine rağmen kritik yasa oylamalarına katılarak sorumluluk bilincini gösterdi. Bozdağ, ağır tedavi sürecine rağmen kritik yasa oylamalarına katılarak sorumluluk bilincini gösterdi.

Bekir Bozdağ ayrıca memleketi Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Bekir BozdağBekir Bozdağ

"CESETLERİMİZİ ÇİĞNEMEDEN KİMSE PARLAMENTOYA GİREMEZ"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclis bombalanırken Adalet Bakanı sıfatıyla Genel Kurul kürsüsünü terk etmeyen Bozdağ, milli iradenin ve Türk demokrasisinin unutulmaz sembollerinden biri oldu.

O geceki tarihi duruşunu hafızalara kazıyan Bozdağ, "Parlamentoyu kapatmayalım, kapatırsak halk korkar... Bizim cesetlerimizi çiğnemeden kimse parlamentoya giremez." dedi.

Video Oynatma İkonu Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

Henüz darbe teşebbüsünün seyri belirsizken yargı organlarına derhal soruşturma açılması talimatını veren Bozdağ, FETÖ'cü hainlere karşı hukukun kılıcını cesurca işletti.

15 Temmuz darbe girişiminde Meclis kürsüsünden gösterdiği cesur duruşla demokrasi tarihine geçen Bozdağ’ın istifasının ardından, AK Parti TBMM Grubu yeni başkanvekilini belirlemek üzere seçime gidecek.15 Temmuz darbe girişiminde Meclis kürsüsünden gösterdiği cesur duruşla demokrasi tarihine geçen Bozdağ’ın istifasının ardından, AK Parti TBMM Grubu yeni başkanvekilini belirlemek üzere seçime gidecek.

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