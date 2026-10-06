Türk siyasetinde uzun yıllar en kritik kademelerde görev alan ve devlet adamlığı kimliğiyle öne çıkan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, zorlu hastalık süreci nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, uzun süredir mücadele ettiği ve fiziki olarak belirgin zayıflamasına yol açan sağlık sorunları sebebiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti (Haberin fotoğrafları Takvim.Foto Arşivi'nden alınmıştır)

HASTALIĞINA RAĞMEN ÇERÇEVE YASA OYLAMASINA KATILDI

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve kameralardan uzak kalan Bozdağ, tedavi sürecinin ardından saha ve yasama çalışmalarına kademeli olarak dönmüştü.

Kamuoyunda uzun süredir kanser tedavisi gördüğüne dair iddialar yer alsa da hastalığının detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılmadı.

Kamuoyu önüne çıktığı son etkinliklerde ve TBMM Genel Kurulunda aşırı kilo verdiği, ciddi zayıflama yaşadığı ve fiziki olarak belirgin değişim geçirdiği dikkat çeken Bozdağ, ağır sağlık mücadelelerine ve bitkin görüntüsüne rağmen Meclis'teki kritik Çerçeve Yasa oylamasına katılarak sorumluluk üstlendi.

Bozdağ, ağır tedavi sürecine rağmen kritik yasa oylamalarına katılarak sorumluluk bilincini gösterdi.