Sır ölümü aydınlatacak Adli Tıp incelemesi tamam: Örnekler tekrar Kozinoğlu’nun kabrinde
Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada mezardan alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu incelemesi tamamlandı. Kozinoğlu’nun mezarından alınan örnekler yeniden kabre yerleştirildi.
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Silivri Cezaevi koğuşunda hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ölüm nedeninin kesinleşmesi amacıyla 12 Eylül'de Kozinoğlu'nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
Kabirden alınan doku örnekleri, detaylı analiz için Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarına gönderildi.
Soruşturma dosyasının, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak nihai raporun savcılığa ulaşmasının ardından yeni boyut kazanması bekleniyor.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel