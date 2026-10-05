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Sır ölümü aydınlatacak Adli Tıp incelemesi tamam: Örnekler tekrar Kozinoğlu’nun kabrinde

Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada mezardan alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu incelemesi tamamlandı. Kozinoğlu’nun mezarından alınan örnekler yeniden kabre yerleştirildi.

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Sır ölümü aydınlatacak Adli Tıp incelemesi tamam: Örnekler tekrar Kozinoğlu’nun kabrinde

Silivri Cezaevi koğuşunda hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ölüm nedeninin kesinleşmesi amacıyla 12 Eylül'de Kozinoğlu'nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.

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Kabirden alınan doku örnekleri, detaylı analiz için Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarına gönderildi.

Adli Tıp bünyesindeki uzman ekipler tarafından yürütülen inceleme süreci tamamlandı. Laboratuvar çalışmalarının bitmesinin ardından, mezardan çıkarılan örnekler savcılık talimatı doğrultusunda yeniden Kozinoğlu'nun kabrine yerleştirildi.

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Soruşturma dosyasının, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak nihai raporun savcılığa ulaşmasının ardından yeni boyut kazanması bekleniyor.

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