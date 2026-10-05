ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı imzaladığına işaret ederek, "Uzay, Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis Anlaşmaları'nın imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyor ve buradan nereye gideceğini göreceğiz." dedi. "77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ ANTALYA'DA GERÇEKLEŞİYOR" Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson. (Foto: AA) NASA Başkan Yardımcısı Anderson, geçen ay ABD tarafından uzaya silah yerleştirildiğinin açıklanmasına ilişkin, Amerika'nın şu anda uzayın her üç alanında da lider olduğunu söyledi. Anderson, "Bizim konuyu ele alma biçimimiz, NASA'nın uzayın barışçıl keşfi ile uzayın ulusal güvenlik tarafını (ABD Uzay Kuvvetleri ve Uzay Komutanlığı) birbirinden ayırmaktır. Dolayısıyla NASA olarak bizim baktığımız ve diğer hükümet ajanslarıyla ortaklık kurmaktan hoşlandığımız önemli bir ayrım budur." dedi. Çin'in Ay'a ABD'den önce ayak basma ihtimaline değinen Anderson, 1960'lı ve 1970'li yıllarda uzay yarışını kazandıklarını anımsattı. Anderson, "Şu anda sivil uzay yarışı olarak gördüğüm 'Uzay Yarışı 2.0', istemediğimizden biraz daha yakın seyrediyor ancak rekabetçi olacağız ve çok yakında duyuracağımız heyecan verici haberlerimiz var. Bu yarış, bizim için bilimsel keşif odaklıdır. 1960'lardaki Apollo döneminde yaptığımızdan çok farklı. Artemis döneminde Ay yüzeyinde kalmaya, kalıcı bir varlık inşa etmeye, Ay tabanlı bir üs kurmaya ve yüzey hakkında daha çok şey öğrenmeye gidiyoruz. Nihayetinde 'Üçüncü Uzay Yarışı' dediğimiz şey ise Mars'a ve ötesine ilerlemektir." diye konuştu.