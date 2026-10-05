Aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HEDİYE KARTLARIYLA MENFAAT TEMİNİ

Yürütülen soruşturmanın detaylarında ağır iddialar yer alıyor.

İnşaat firmalarından iskan ile imar izinleri verilmesi karşılığında rüşvet talep edildiği öne sürüldü.

Dosyada yer alan bilgilere göre, belediye çalışanlarının rüşveti doğrudan nakit yerine hediye kartları alarak kullandıkları tespit edildi.

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNE RÜŞVETLE ONAY

Soruşturma kapsamında incelenen diğer önemli konu ise üst düzey yöneticilerin faaliyetleri oldu.

Belediye başkan yardımcılarının, şahsi menfaat karşılığında ilçedeki imar değişikliği kararlarına yasa dışı şekilde onay verdikleri iddiaları üzerine kapsamlı çalışma yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, söz konusu usulsüzlüklerin boyutunu ortaya çıkarmak amacıyla incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.