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Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 13 zanlı hakim karşısına çıkıyor

Rüşvet ile imar usulsüzlüğü iddialarıyla sarsılan Ataşehir Belediyesinde gözaltına alınan 13 şüphelinin adliye süreci başladı. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu grubun, inşaat sektöründeki firmalardan iskan ruhsatı ile imar izinleri karşılığında maddi menfaat talep ettiği, belediye personelinin rüşveti hediye kartları aracılığıyla aldığı, başkan yardımcılarının kişisel çıkar karşılığında imar değişikliklerine yasa dışı şekilde onay verdiği iddiaları soruşturma dosyasında yer alıyor.

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Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 13 zanlı hakim karşısına çıkıyor

Ataşehir Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorgularının başlaması bekleniyor.

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HEDİYE KARTLARIYLA MENFAAT TEMİNİ

Yürütülen soruşturmanın detaylarında ağır iddialar yer alıyor.

İnşaat firmalarından iskan ile imar izinleri verilmesi karşılığında rüşvet talep edildiği öne sürüldü.

Dosyada yer alan bilgilere göre, belediye çalışanlarının rüşveti doğrudan nakit yerine hediye kartları alarak kullandıkları tespit edildi.

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İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNE RÜŞVETLE ONAY

Soruşturma kapsamında incelenen diğer önemli konu ise üst düzey yöneticilerin faaliyetleri oldu.

Belediye başkan yardımcılarının, şahsi menfaat karşılığında ilçedeki imar değişikliği kararlarına yasa dışı şekilde onay verdikleri iddiaları üzerine kapsamlı çalışma yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, söz konusu usulsüzlüklerin boyutunu ortaya çıkarmak amacıyla incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

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