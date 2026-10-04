İstanbul Havalimanı günlük 1587 uçuşla yine Avrupa zirvesinde

İnşa edildiği süreçte muhalefetin "orası bataklık, uçak inmez" diyerek karşı çıktığı ve geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 4. pistinin hizmete alındığı İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

Türkiye havacılık sektöründe yakaladığı ivmeyle uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ederken, 4'üncü pisti de hizmete alınan İstanbul Havalimanı kıta genelindeki rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Eylül tarihlerini kapsayan döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda yer alan verilere göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa kıtasının en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

İstanbul Havalimanı elde ettiği bu başarıyla dünyanın en önemli aktarma merkezlerini geride bıraktı.

Açıklanan listede İstanbul Havalimanı arkasından günlük 1423 uçuşla Amsterdam havalimanı ikinci sırada yer buldu.

Amsterdam havalimanını sırasıyla 1384 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1359 uçuşla Frankfurt, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.