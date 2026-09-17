2 bin 820 metrelik pist açılıyor! İstanbul Havalimanı’nda tarihi gün
İstanbul Havalimanı’nda ulaşım ve uçuş operasyonlarını hızlandıracak yeni bir dönem başlıyor. Başkan Erdoğan’ın teşrifleriyle yarın hizmete açılacak 4. ana pist, havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yeni pistle özellikle iç hat uçuşlarında ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.
İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini hızlandıracak yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açılacak 4. ana pist, havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. 2 bin 820 metre uzunluğundaki yeni pistle özellikle iç hat uçuşlarında ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısaltılması, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
BAKAN URALOĞLU DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açacaklarını bildirdi.
Yeni pistin İstanbul Havalimanı'nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacağını belirten Uraloğlu, pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını açıkladı.
"YENİ PİSTİMİZ İSTANBUL HAVALİMANI'NIN İLK DOĞU-BATI YÖNLÜ PİSTİ OLACAK"
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirtti.
Uraloğlu şu ifadeleri kaydetti:
"4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik."
"TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ"
Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak."