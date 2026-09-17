İstanbul Havalimanı’ndaki toplam pist sayısı 6’ya çıkacak.

"TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ"

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak."