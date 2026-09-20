İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5. sırada yer aldı.

Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, "İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama bin 643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı, günlük bin 413 uçuşla Amsterdam, bin 407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti." ifadelerini kullandı.