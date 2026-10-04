Kacır, Türk bilim insanlarının farklı ülkelerin misyonları kapsamında yürütülen bilimsel çalışmalara dahil edilmesi ve Türk sanayisinin uluslararası uzay projelerinde tedarikçi ülkeler arasında yer alması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13, Atasever'in ise yörünge altı uçuşta 7 bilimsel deney gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin küresel insanlı uzay araştırmalarına katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kacır, Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in gerçekleştirdiği insanlı uzay misyonlarıyla Türkiye için insanlı uzay araştırmalarının kapısının aralandığını ifade etti.

Yüzde 87 yerli araç Ay yolunda. (Foto:AA)

UYDU TEKNOLOJİLERİNDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİK

Kacır, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde de önemli kabiliyetler geliştirdiğini söyledi.

İMECE ile metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu geliştirebilen ülkelerden biri olunduğunu belirten Kacır, TÜRKSAT 6A'nın ise Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kendi haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri haline geldiğini kaydeden Kacır, uydu teknolojilerinde yerlilik oranına ilişkin şunları söyledi:

"Bütün bu uydu teknolojilerinde yüzde 80'in üzerinde yerli üretim kabiliyeti geliştirdik. Tüm geliştirme, test süreçlerini kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz altyapılar inşa ettik. Şimdi bu kabiliyetleri daha ileriye taşıyacağız."

Kacır, İMECE-2 ve İMECE-3 ile görüntüleme uydularında daha ileri projelerin hayata geçirileceğini belirtti. TÜRKSAT 7A'nın da Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirileceğini ve üretileceğini söyledi.