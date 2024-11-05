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İlyas Salman'a "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 ay hapis talebi

Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Salman'ın 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:49
İlyas Salman’a Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8 ay hapis talebi

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Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ın avukatı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan "Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum" başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı'nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.

İlyas Salman (Takvim.com.tr/Arşiv)İlyas Salman (Takvim.com.tr/Arşiv)

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep ederken müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman'ın cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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