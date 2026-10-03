MHK'da peş peşe istifa! Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin görevlerinden ayrıldı
"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan MHK üyesi ve TFF Eğitim ile 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa etti. Şahin'in ardından, kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevinden ayrıldı.
Türk futbolunda hakemlik sistemine yönelik soruşturma sürerken Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) peş peşe istifalar geldi.
İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, MHK üyeliğinden istifa etti.
HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sebahattin Şahin, işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Mahkeme, Şahin hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vermişti.
Kararda, Sebahattin Şahin hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilmişti.
"DELİLLER BÜYÜK ORANDA TOPLANDI" DEĞERLENDİRMESİ
Adli kontrol kararında, soruşturma kapsamında delillerin büyük oranda toplandığı ve şüphelinin delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Kararda ayrıca Şahin'in kaçma veya kaybolma şüphesinin bulunmadığı ifade edilerek, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olacağı değerlendirilmişti.
ŞAHİN'İN ARDINDAN GÜNDOĞDU DA AYRILDI
MHK'daki ikinci istifa ise Başkan Ferhat Gündoğdu'dan geldi. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan tutuklanan Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinden istifa etti.