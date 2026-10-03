MHK'da peş peşe istifa! Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin görevlerinden ayrıldı

Türk futbolunda hakemlik sistemine yönelik soruşturma sürerken Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) peş peşe istifalar geldi.

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, MHK üyeliğinden istifa etti.

HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sebahattin Şahin, işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Mahkeme, Şahin hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vermişti.