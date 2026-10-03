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Reyhanlı saldırısının faillerindendi! THKPC'li terörist Bülent Dükancı yakalandı

Hatay Reyhanlı'da 2013 yılında düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Reyhanlı saldırısının faillerindendi! THKPC'li terörist Bülent Dükancı yakalandı

Hatay Reyhanlı'da 2013 yılında düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, teröristler tarafından bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.

REYHANLI SALDIRISININ FAİLİ KISKIVRAK YAKALANDI

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen THKP-C mensubu 59 yaşındaki Bülent Dükkancı, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA, ŞARJÖR, FİŞEKLER...

Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle icra edilen operasyonda şüphelinin ikametindeki aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip. Fotoğraf: TakvimReyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip. Fotoğraf: Takvim

DEVRİK ESAD'IN ÖDÜLLENDİRDİĞİ ÖMER EL HATİP DE YAKALANMIŞTI

Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i yakalamıştı.

Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleri ile Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu.

MİTten Suriyede nokta operasyon! Reyhanlı saldırısının firari faili Ömer el-Hatip yakalandıMİTten Suriyede nokta operasyon! Reyhanlı saldırısının firari faili Ömer el-Hatip yakalandı

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