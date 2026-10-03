Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle icra edilen operasyonda şüphelinin ikametindeki aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Hatay Reyhanlı 'da 2013 yılında düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip. Fotoğraf: Takvim

DEVRİK ESAD'IN ÖDÜLLENDİRDİĞİ ÖMER EL HATİP DE YAKALANMIŞTI

Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i yakalamıştı.

Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleri ile Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu.

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