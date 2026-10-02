Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin en somut çözüm sürecini hayata geçirdi. 17 Eylül'de başlatılan sürecin hızlandırılması için iki ayrı mekanizma getirilirken tasfiyede öncelik para piyasası fonlarında olacak.

Para piyasası fonları öncelikli olacak (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

HER BİR FON İÇİN 1 MİLYON TL

SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine ilişkin genel esaslara ek bir tasfiye usulü belirledi.

Tasfiye süreci devam eden fonlar için mutabakat işlemleri tamamlanmış olan tüm katılım payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle bir ara ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında, ilgili mutabakat sonuçları kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından her bir hak sahibi için belirlenecek net yatırım tutarları esas alınacak.

Her bir yatırımcıya, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarı 1 milyon lirayı aşmayacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Böylece tasfiye sürecindeki en likit fonlardan başlanarak yatırımcıya nakit dönüşünün hızlandırılması sağlanacak.

Ara ödeme için fon payı iade edilmeyecek, pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak.

SPK, güncellenen tasfiye listesinde yer alan A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine ilişkin esasları da açıkladı. SPK, A1, Bulls ve Pardus'un tasfiye sürecindeki fonlarını atanan Ziraat Bankası yetkilisi ile birlikte tasfiye etmesine karar verdi. Tasfiyeye öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlardan başlanacak.

Bu fonlarda tasfiye sırası yatırımcı sayısına göre belirlenecek.

Yatırımcı sayısı en fazla olan fondan başlanarak en az olana doğru tasfiye işlemleri yürütülecek.