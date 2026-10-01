Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, görevlerini büyük bir ihtimamla sürdüren imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur'an kursu öğreticilerine selamlarını ileterek başarı dileğinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİN GÖREVLİLERİNE MESAJ

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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