Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, salı günü Medine yakınlarındaki Taiba bölgesinde bulunan bir elektrik trafosunun İHA ile hedef alındığını bildirdi.

Medine yakınlarında Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren elektrik altyapısındaki trafonun Husiler tarafından İHA ile hedef alındığı bildirildi. (Fotoğraflar: AA)

"KORKAK BİR TERÖR EYLEMİ"

El-Maliki, saldırıyı "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, olay yerinde yapılan incelemelerde elde edilen delillerin saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söyledi.

Saldırı sonucu trafonun devre dışı kaldığını belirten El-Maliki, buna rağmen bölgedeki elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını ifade etti. Sözcü, hedef alınan trafonun Mescid-i Nebevî'ye elektrik sağlayan altyapının bir parçası olduğunu kaydetti.