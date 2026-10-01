Suudi Arabistan duyurdu! Husiler Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren altyapı hedef aldı: Türkiye’den kınama
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki bir elektrik trafosuna İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Mescid-i Nebevî'ye elektrik sağlayan altyapının parçası olduğu belirtilen trafonun hedef alınmasına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınadı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki elektrik altyapısına yönelik İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, salı günü Medine yakınlarındaki Taiba bölgesinde bulunan bir elektrik trafosunun İHA ile hedef alındığını bildirdi.
"KORKAK BİR TERÖR EYLEMİ"
El-Maliki, saldırıyı "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, olay yerinde yapılan incelemelerde elde edilen delillerin saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söyledi.
Saldırı sonucu trafonun devre dışı kaldığını belirten El-Maliki, buna rağmen bölgedeki elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını ifade etti. Sözcü, hedef alınan trafonun Mescid-i Nebevî'ye elektrik sağlayan altyapının bir parçası olduğunu kaydetti.
KUTSAL ŞEHİRLERE YÖNELİK SALDIRI UYARISI
El-Maliki, Husileri sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almakla suçladı. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye yönelik saldırılarla Müslümanların kışkırtılmaya çalışıldığını savunan El-Maliki, koalisyon güçlerinin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti.
Koalisyon sözcüsü, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanların yanı sıra ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanacağını ifade etti.
Husilerden ise saldırıya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
TÜRKİYE'DEN HUSİ SALDIRISINA SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alınması şiddetle kınandı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır.
Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz."