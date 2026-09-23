New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu marjında gerçekleşen kritik zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi bir araya geldi. Görüşmenin ardından yayımlanan Ortak Basın Açıklaması ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden yapılandırılması konusunda tam mutabakata varıldığı duyuruldu. Başkan Erdoğan ve Ali Zeydi görüştü PKK SİNCAR VE BAŞİKA'DAN ÇIKACAK Yapılan açıklamada, Sincar'da yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi ve bölgede Irak Federal Hükümetinin otoritesinin bütünüyle sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Irak makamlarının sahada kaydedeceği güvenlik ilerlemesine bağlı olarak kararlaştırılan takvim doğrultusunda Türkiye'nin de kademeli olarak Başika'da DEAŞ ile mücadele amacıyla bulundurduğu askeri varlığını azaltarak Bağdat Hükümetine devretmesi söz konusu olacak. KALKINMA YOLU PROJESİ HIZLANACAK Anlaşma aynı zamanda ikili ticaret hacminin artırılmasını ve bölgesel kilit yatırım olan Kalkınma Yolu Projesinin hızlandırılmasını da içeriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir. Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir. Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır." ARKA PLAN: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE" VİZYONU Sağlanan bu mutabakat, Türkiye'nin sınır ötesi terör tehdidini kaynağında yok etme stratejisi ile Irak'ın egemenlik haklarını ortak bir zeminde buluşturuyor. 2024 Sonbaharı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla süreç başlatıldı. 27 Şubat 2025: Abdullah Öcalan tarafından silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapıldı. 11 Temmuz 2025: Süleymaniye'de sembolik silah yakma töreni icra edildi. 10 Ağustos 2026: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu TBMM'de kabul edildi. Saha durumu: Kandil, Gare, Metina, Zap ve Haftanin bölgelerindeki onlarca mevzi boşaltıldı, silah teslim noktaları belirlendi ve saha denetimi mekanizması işletiliyor.