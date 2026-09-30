Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti. (Foto: DHA)

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi.

Dede'nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi. Aysel Uzun daha sona Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı.