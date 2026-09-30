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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Milli Emlak Sınavı sonuçlarını açıkladı! İşte sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı ile 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçlarının yayımlandığını duyurdu. İşte sorgulama ekranı...

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Milli Emlak Sınavı sonuçlarını açıkladı! İşte sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ile Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı sözlü sınavlarının sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.

MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI YAYIMLANDI

Bakanlığın taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı, 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu sınavın sonuçlarının yayımlandığını açıkladı.

Sonuçlar açıklandı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)Sonuçlar açıklandı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

MİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCILIĞI SONUÇLARI DA AÇIKLANDI

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı ise 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçlarının da yayımlandığı bildirildi.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımıT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı

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BAKANLIKTAN MİLLİ EMLAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLAMASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere, 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı ile, 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçları yayımlanmıştır."

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Milli Emlak Sınavı sonuçlarını açıkladı! İşte sorgulama ekranı-4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Milli Emlak Sınavı sonuçlarını açıkladı! İşte sorgulama ekranı-5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Milli Emlak Sınavı sonuçlarını açıkladı! İşte sorgulama ekranı-6

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