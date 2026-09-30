Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ile Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı sözlü sınavlarının sonuçlarının yayımlandığını duyurdu. MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI YAYIMLANDI Bakanlığın taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı, 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu sınavın sonuçlarının yayımlandığını açıkladı.

Sonuçlar açıklandı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA) MİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCILIĞI SONUÇLARI DA AÇIKLANDI Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı ise 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçlarının da yayımlandığı bildirildi.