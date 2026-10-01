İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "futbolda bahis soruşturmaları" olarak bilinen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yürütülen adli soruşturma kapsamında kritik gelişmeler yaşanıyor.

"ŞÜPHELİLER KAÇABİLİR, DELİLLER KARARTILABİLİR"

Söz konusu resmi yazıda, TFF tarafından yürütülecek idari ve disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekildi. Başsavcılık, şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemler tamamlanmadan önce kamuoyuna açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesi riskini taşıdığını belirtti. Ayrıca bu durumun, henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği vurgulanarak, federasyonun yapacağı idari işlemler ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile mutlaka koordinasyon kurması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının TFF'ye yazdığı yazı (Takvim)

PFDK SEVKLERİ ÖNCESİ BİLGİ VERİLMEDİ

Adli kaynaklardan edinilen son bilgilere göre ise TFF, kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi. Başsavcılığın daha önceki yazısında açıkça dile getirdiği koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirilen bu tek taraflı hamle, adli makamlarda hareketlilik yarattı.