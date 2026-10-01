PFDK sevkleri krizi! Savcılığın uyarısına rağmen TFF bilgi vermedi: İşte o belge
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının futboldaki bahis soruşturması kapsamında 10 Aralık 2025'te TFF'ye resmi yazı göndererek delillerin karartılması ve şüphelilerin kaçma riski nedeniyle koordinasyonsuz adım atılmaması yönünde uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Federasyonun uyarılara rağmen kulüp yöneticilerini PFDK'ya sevk ederken adli makamlara bilgi vermediği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "futbolda bahis soruşturmaları" olarak bilinen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yürütülen adli soruşturma kapsamında kritik gelişmeler yaşanıyor.
Başsavcılığın, 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi bir yazı gönderdiği ortaya çıktı.
"ŞÜPHELİLER KAÇABİLİR, DELİLLER KARARTILABİLİR"
Söz konusu resmi yazıda, TFF tarafından yürütülecek idari ve disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekildi. Başsavcılık, şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemler tamamlanmadan önce kamuoyuna açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesi riskini taşıdığını belirtti. Ayrıca bu durumun, henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği vurgulanarak, federasyonun yapacağı idari işlemler ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile mutlaka koordinasyon kurması istendi.
PFDK SEVKLERİ ÖNCESİ BİLGİ VERİLMEDİ
Adli kaynaklardan edinilen son bilgilere göre ise TFF, kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi. Başsavcılığın daha önceki yazısında açıkça dile getirdiği koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirilen bu tek taraflı hamle, adli makamlarda hareketlilik yarattı.
Federasyonun bu adımının, yürütülen adli soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik planlanan adli işlemler bakımından doğurabileceği olumsuz sonuçların başsavcılıkça çok yönlü değerlendirildiği öğrenildi.