"Ha Leylim" iddianamesi tamam! Mabel Matiz'e hapis istemi: Toplumun genel ahlak sınırlarını zorluyor
Mabel Matiz'in eşcinsel propaganda yaptığı 'Ha Leylim' şarkısı ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Matiz'e "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi. İddianamede bahse konu şarkının toplumun genel ahlak sınırlarını zorladığı belirtildi.
Mabel Matiz mahlaslı Fatih Karaca'nın eşcinsel temalara yer verdiği "Ha Leylim" şarkısı ve klibi ile ilgili iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamede, açık alanda çok sayıda kişinin yerde yatar veya oturur vaziyette bulunduğu bir ortamda, damat rolünde bulunan erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdikleri, şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek şahsın karşılıklı olarak dans ettikleri belirtildi.
Dans sırasında kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları, görüntünün başlangıcında yalnızca müzik bulunurken devamında şarkı sözlerinin de görüntülere eşlik ettiğinin tespit edildiği aktarıldı.
"GENEL AHLAK SINIRLARINI ZORLUYOR"
Klibin devam eden bölümlerinde iki erkeğin dans ve çeşitli hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması haline geldiği, şarkı sözlerinde geçen ifadelerle birlikte değerlendirildiğinde şarkı sözleri ile görüntülerin birbirinden bağımsız unsurlar olmadığı, görsel ve işitsel olarak birbirini tamamladığı ifade edildi.
Bu suretle toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığı belirtildi.
MATİZ'E 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Bu kapsamda Mabel Matiz'in, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
BU KAÇINCI!
Mabel Matiz hakkında daha önce de "Perperişan" isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı soruşturma geçirmişti.