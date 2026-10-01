Taşından minaresine her detayı yenilendi! Bakan Ersoy duyurdu: 6 cami cemaatine kavuşuyor
6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihi mabetler, titiz restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırıldı. Diyarbakır ve Bingöl’de asırlık geçmişleriyle şehirlerin hafızasını taşıyan 6 cami, özgün mimari dokuları korunarak yeniden ibadete hazır hale getirildi. Tarihi mirasın izlerini taşıyan bu eserler, 2 Ekim Cuma günü ezanla birlikte yeniden cemaatine kavuşacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından restorasyonları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 caminin, 2 Ekim Cuma günü namazıyla yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Şehirlerin tarihî hafızasını yaşatan camiler, özgün mimari dokuları korunarak kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarından geçirildi.
BAKAN ERSOY DUYURDU
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asırlık mabetlerin yeniden cemaatleriyle buluşacağını belirterek, "Şehirlerimizin hafızasını yaşatan, asırlardır aynı saflarda buluştuğumuz mabetlerimizi geleceğe taşıyor; vakıf mirasımızı koruyarak deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
6 TARİHİ CAMİ YENİDEN İBADETE AÇILIYOR
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır'daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl'deki Balaban Bey Camii yeniden ibadete hazır hale getirildi. Altı eserin toplu açılış programı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Ali Paşa Camii'nde gerçekleştirilecek.
Ersoy, restorasyonlarda tarihî yapıların özgün karakterinin korunmasına önem verildiğini belirterek, "Her bir eserimizde bilimsel çalışmalarla deprem hasarlarını giderdik, yapılarımızı güçlendirdik. Tarihî taş işçiliğinden çinilere, ahşap unsurlardan kalem işlerine kadar ecdat yadigârı mirasımızı özgün dokusunu koruyarak ihya ettik." dedi.
ALİ PAŞA CAMİİ'NDE ASIRLIK İŞÇİLİK KORUNDU
16. yüzyılda Hadım Ali Paşa tarafından yaptırılan Ali Paşa Camii'nde, deprem sonrasında ortaya çıkan statik sorunların giderilmesi için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.
Bilim heyeti gözetiminde yürütülen restorasyonda niteliksiz döşemeler, beton örtü ve kirişler kaldırıldı. Üst örtü, Diyarbakır'ın geleneksel dam sistemine uygun şekilde yenilendi.
Deprem nedeniyle oluşan çatlak ve kopmalar yapısal güçlendirme ve enjeksiyon uygulamalarıyla giderilirken, özgün kündekâri kepenkler, ahşap minber, tavan kaplamaları ve çiniler de konservasyon işlemlerinin ardından yeniden yerlerine monte edildi.
PARLI SAFA CAMİİ'NİN AĞIR HASARLI MİNARESİ GÜÇLENDİRİLDİ
15. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Parlı Safa Camii'nde depremin özellikle minarede oluşturduğu ağır hasar giderildi.
Geniş çatlaklar ve parça kayıpları bulunan minare, çelik kuşak ve gergilerle güvenli hale getirildi. Temel ve zemin durumu sondaj, jeofizik inceleme ve araştırma kazılarıyla detaylı şekilde incelendi.
Minarede ankraj, enjeksiyon ve taş onarımları gerçekleştirilirken caminin çini, döşeme, kalem işi, sıva ve boya çalışmaları da tamamlandı.
CAFER-İ TAYYAR CAMİİ VE TÜRBESİ YENİDEN HAZIR
İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Cafer-i Tayyar Camii ve Türbesi'nde, depremde ağır hasar gören tarihî minare başta olmak üzere yapının çeşitli bölümlerinde onarım ve güçlendirme çalışmaları yapıldı.
Zemin ve temel incelemelerinin ardından duvar, tonoz ve dam örtülerinde gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Minarenin petek ve külah bölümünde deprem nedeniyle yıkılan taşlar, özgün taşlarla tamamlandı.
Cami ve türbe, gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeniden ibadete hazır hale getirildi.
HANBAŞI CAMİİ'NİN ÖZGÜN MİMARİSİ ORTAYA ÇIKARILDI
1853 yılında Hacı Muhammed tarafından yaptırılan Hanbaşı Camii'nde 2022 yılında başlayan onarım çalışmaları, 6 Şubat depremlerinin ardından kapsamlı restorasyon ve güçlendirme uygulamalarıyla sürdürüldü.
Enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilen yapıda betonarme eklentiler kaldırıldı. Çatı ve cepheler özgün dokusuna uygun şekilde yenilendi. Son cemaat yeri ve harim bölümündeki çalışmalarla caminin özgün mimari unsurları yeniden ortaya çıkarıldı.
MELİK AHMET PAŞA CAMİİ'NDE KUBBEDEN TEMELE GÜÇLENDİRME
1587-1591 yılları arasında yaptırılan Melik Ahmet Paşa Camii'nde, deprem sonrası kubbe, tromplar ve taşıyıcı duvarlarda tespit edilen çatlaklara yönelik güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Yapının temel durumu sondaj, araştırma kazısı ve jeoradar çalışmalarıyla incelendi. Kubbe ve kasnak güçlendirilirken zemin ve duvarlarda enjeksiyon uygulamaları yapıldı.
Kurşun örtü, sıva, halı ve kalem işi çalışmalarının tamamlanmasıyla tarihî cami yeniden cemaatini ağırlamaya hazır hale getirildi.
BİNGÖL'DE AKKOYUNLU MİRASI YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI
Akkoyunlu döneminden günümüze ulaşan Balaban Bey Camii'nde depremin ağır hasar verdiği minare kontrollü şekilde söküldü ve özgün yapım tekniklerine uygun olarak yeniden inşa edildi.
Caminin çatı, avlu, harim ve mahfil bölümlerinde onarımlar yapılırken ahşap döşemeler ile elektrik ve mekanik tesisatlar yenilendi. Abdesthane ve diğer çalışmaların da tamamlanmasıyla yapının özgün mimari bütünlüğü yeniden sağlandı.
Böylece Diyarbakır ve Bingöl'de depremden zarar gören 6 tarihî cami, asırlık mimari mirasları korunarak yeniden ibadete açılacak.