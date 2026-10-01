Ali Paşa Camii’nde tarihî taş, ahşap ve çini işçilikleri yeniden hayat buldu. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı) PARLI SAFA CAMİİ'NİN AĞIR HASARLI MİNARESİ GÜÇLENDİRİLDİ 15. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Parlı Safa Camii'nde depremin özellikle minarede oluşturduğu ağır hasar giderildi. Geniş çatlaklar ve parça kayıpları bulunan minare, çelik kuşak ve gergilerle güvenli hale getirildi. Temel ve zemin durumu sondaj, jeofizik inceleme ve araştırma kazılarıyla detaylı şekilde incelendi. Minarede ankraj, enjeksiyon ve taş onarımları gerçekleştirilirken caminin çini, döşeme, kalem işi, sıva ve boya çalışmaları da tamamlandı.

Depremde ağır hasar gören minareler kapsamlı çalışmalarla güçlendirildi. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı) CAFER-İ TAYYAR CAMİİ VE TÜRBESİ YENİDEN HAZIR İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Cafer-i Tayyar Camii ve Türbesi'nde, depremde ağır hasar gören tarihî minare başta olmak üzere yapının çeşitli bölümlerinde onarım ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Zemin ve temel incelemelerinin ardından duvar, tonoz ve dam örtülerinde gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Minarenin petek ve külah bölümünde deprem nedeniyle yıkılan taşlar, özgün taşlarla tamamlandı. Cami ve türbe, gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeniden ibadete hazır hale getirildi. HANBAŞI CAMİİ'NİN ÖZGÜN MİMARİSİ ORTAYA ÇIKARILDI 1853 yılında Hacı Muhammed tarafından yaptırılan Hanbaşı Camii'nde 2022 yılında başlayan onarım çalışmaları, 6 Şubat depremlerinin ardından kapsamlı restorasyon ve güçlendirme uygulamalarıyla sürdürüldü. Enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilen yapıda betonarme eklentiler kaldırıldı. Çatı ve cepheler özgün dokusuna uygun şekilde yenilendi. Son cemaat yeri ve harim bölümündeki çalışmalarla caminin özgün mimari unsurları yeniden ortaya çıkarıldı.