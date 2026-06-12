CHP'li Bursa’da 15.9 milyarlık yolsuzluk iddianamesi: Bozbey'e 402 yıl hapis istemi! "alakam yok" dediği tapular yatak odasından çıktı!

Müteahhit Emin A. ifadesinde Nilbel yönetim kurulu başkanı Naci K.'ye 2 milyon lira nakit, pırlanta yüzük ve yurt dışı tatil ödemesi yaptığını belirtti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak gösterilen Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bursa'da bir müteahhidin şikâyetiyle başlayan soruşturmada 15 milyar 915 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili 862 sayfalık iddianame tamamlandı.

Bursa'da bir müteahhidin şikâyetiyle başlayan ve toplamda 15 milyar 915 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 862 sayfalık iddianame tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve HTS, PTS, tape, fotoğraf, tapu devirleri, para alışverişleri, baz sinyalleri, fiziki takip raporları ve mali sicil raporları gibi çok sayıda detaya en ince ayrıntısına kadar yer verilen iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre; iddianamede örgüt lideri Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. Paravan şirketler ve 3'ncü şahıslar üzerinden yürütülen rüşvet ağında, 39 şahıs ve 7 şirket üzerine kayıtlı olan 213 taşınmaz ve 35 aracın suçtan elde edildiği bilgisine yer verildi. Mustafa Bozbey'in yakınları ve akrabaları üzerine kurdurduğu tespit edilen 7 şirketten özellikle VEREV İnşaat ve SERES Gayrimenkul firmaları üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edildi.