CHP'li Bursa’da 15.9 milyarlık yolsuzluk iddianamesi: Bozbey'e 402 yıl hapis istemi! "alakam yok" dediği tapular yatak odasından çıktı!
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. “Bu şirketlerle alakam yok” diyen eski Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in evinde yapılan aramada, rüşvet ağıyla bağlantılı tapular yatak odasındaki çekmecenin içinden çıktı.
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- Bursa'da bir müteahhidin şikâyetiyle başlayan soruşturmada 15 milyar 915 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili 862 sayfalık iddianame tamamlandı.
- Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak gösterilen Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası istendi.
- Soruşturmada 39 şahıs ve 7 şirket üzerine kayıtlı 213 taşınmaz ile 35 aracın suçtan elde edildiği tespit edildi.
- Mustafa Bozbey'in yakınları adına kurulduğu iddia edilen VEREV İnşaat ve SERES Gayrimenkul şirketleri üzerinden rüşvet alışverişi yapıldığı belirlendi.
- Müteahhit Emin A. ifadesinde Nilbel yönetim kurulu başkanı Naci K.'ye 2 milyon lira nakit, pırlanta yüzük ve yurt dışı tatil ödemesi yaptığını belirtti.
Bursa'da bir müteahhidin şikâyetiyle başlayan ve toplamda 15 milyar 915 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 862 sayfalık iddianame tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve HTS, PTS, tape, fotoğraf, tapu devirleri, para alışverişleri, baz sinyalleri, fiziki takip raporları ve mali sicil raporları gibi çok sayıda detaya en ince ayrıntısına kadar yer verilen iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.
Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre; iddianamede örgüt lideri Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. Paravan şirketler ve 3'ncü şahıslar üzerinden yürütülen rüşvet ağında, 39 şahıs ve 7 şirket üzerine kayıtlı olan 213 taşınmaz ve 35 aracın suçtan elde edildiği bilgisine yer verildi. Mustafa Bozbey'in yakınları ve akrabaları üzerine kurdurduğu tespit edilen 7 şirketten özellikle VEREV İnşaat ve SERES Gayrimenkul firmaları üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edildi.
"ALAKAM YOK" DEMİŞTİ
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz 31 Mart tarihinde gözaltına alınan ve 4 Nisan günü tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Bozbey, savcılıkta verdiği ifadede soruşturmada yer alan VEREV İnşaat ve SERES Gayrimenkul isimli şirketlerle organik bir bağının bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylemişti. Sadece bu firmaların sahiplerini tanıdığını ancak bu firmalar üzerinden haksız kazanç elde etmediğini iddia etmişti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan bilgiler, Bozbey'in verdiği ifadede doğruyu söylemediğini gözler önüne serdi. Evinde yapılan aramalarda Bozbey'in yatak odasındaki kitaplığın çekmecelerinde SERES Gayrimenkul üzerine kayıtlı 2 adet taşınmaz tapusu bulunduğu bilgisine yer verildi. "Hiçbir alakam yok" dediği SERES Gayrimenkul şirketine ait tapuların, Bozbey'in evindeki çekmeceden çıkması adı geçen paravan şirketler üzerinde söz sahibi olduğunu ortaya koydu.
İddianamede yer alan bir diğer çarpıcı detay ise, Deniz B. isimli müteahhidin verdiği ifadelerde ortaya çıktı. Müteahhit Deniz B. ifadesinde, "Mustafa Bozbey, ismini bilmediğim avukatını yolladı. Avukat, daha önce kentsel dönüşüm projesi için anlaştığımız 3 taşınmazın devri ile ilgili 'satış vaadi sözleşmesi' imzalattı. Bunun sebebi, proje tamamlandıktan sonra verilecek olan 3 taşınmaz rüşvetinden vazgeçmemizin önüne geçmekti. Nitekim, 14 milyon TL nakit parayı verdikten sonra vazgeçtik ancak avukat, icra takibi başlattı. Bunun üzerine 3 taşınmaz devri, Bozbey'in kasası olan Hüseyin Gür'ün üzerine devredildi" dedi.
ŞİRKET, KENDİ BİNASINDAN ÇIKTI
MASAK raporlarına göre Bozbey'in yakınları adına kurulduğu öne sürülen VEREV İnşaat üzerinden belediyenin zarara uğratıldığı iddia edildi. Nilüfer Belediyesi'ne ait bir arsa aylık 5 bin 400 TL'ye VEREV İnşaat'a kiralanırken, şirket burada inşa ettiği binayı 25 yıl kullanma hakkı elde etti. Daha sonra aynı binadaki bir daire Nilüfer Belediyesi tarafından aylık 147 bin TL bedelle kiralandı ve bu ödemenin yaklaşık 6 yıl sürdüğü belirtildi. VEREV ile Seres Gayrimenkul üzerinde toplam 27 taşınmaz bulunduğu tespit edildi
'PASTA KUTUSUYLA TESLİM ETTİM'
İddianamede müteahhit Emin A., 2019'da Nilüfer'deki bir kafenin ihalesi için Bozbey ile görüştüğünü, Bozbey'in kendisini Nilbel şirketinin yönetim kurulu başkanı Naci K.'nin yanına işini çözmesi için yönlendirdiğini vurguladı. Naci K.'nin kendisinden elden 2 milyon lira bağış istediğini öne süren Emin A., şöyle devam etti: "İhaleyi aldıktan 1-2 gün sonra 2 milyon lirayı döviz bürosundan 500'er euro yaptırarak pasta kutusu içerisine koydum ve Naci K. isimli şahsa, Nilüfer Belediyesi içerisinde bulunan Nilbel'deki odasında yalnız başına bulunduğu sırada teslim ettim. İnşaat esnasında Naci K.'ye eşi için 70 bin liraya pırlanta yüzük aldım. Bir arsaya da köy evi yaptırdım. Naci K.'nin yurt dışı tatillerinin ödemesini yaptım"