İçişleri Bakanlığı koordinesinde, 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden verdikleri ilanlarla, yüksek kazanç vaadiyle ve kendilerini kamu görevlisi, banka veya internet firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

244 ŞÜPHELİDEN 174'Ü TUTUKLANDI İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları toplam 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.