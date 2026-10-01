Sosyal medya ve internet dolandırıcılarına 15 ilde operasyon: 174 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 174'ü tutuklanırken, hesaplarında 10,5 milyar TL işlem hacmi belirlendi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden verdikleri ilanlarla, yüksek kazanç vaadiyle ve kendilerini kamu görevlisi, banka veya internet firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.
244 ŞÜPHELİDEN 174'Ü TUTUKLANDI
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları toplam 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.
HESAPLARINDA 10,5 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.
- Yakalanan şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri arasında şunlar yer aldı:
- Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev ve yedek parça satışı ile araç kiralama ilanları vermek.
- Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırmak.
- Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtmak.
- Kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi olarak tanıtmak.
Şüphelilerin bu yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanlığı, operasyonlara ilişkin açıklamasında suç şebekeleriyle mücadele mesajı verdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."