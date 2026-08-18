Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti! Yeni Parti'ye geçecek mi?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP ile yollarını ayırdı.

Bozbey, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep edilen Bozbey'in istifa kararında CHP yönetimine yönelik sözleri dikkat çekti. Bozbey'in açıklaması, Bursa'da CHP'den Yeni Parti'ye yaşanan toplu geçişlerin ardından gelmesi nedeniyle siyasi geleceğine ilişkin iddiaları da yeniden gündeme taşıdı. Bozbey hakkındaki iddianamede 402 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtiliyor.

CHP'YE SİTEM EDEREK İSTİFA ETTİ

Hayatının önemli bir bölümünde CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Bozbey, parti içerisinde birlikte çalıştığı isimleri ve geçmişini yok saymasının mümkün olmadığını söyledi.

Ancak açıklamanın devamında CHP yönetimine yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

Bozbey, "Fakat bir insanın en zor zamanında, mensubu olduğu siyasi yapıyla arasındaki güven ilişkisinin de tartışma konusu haline gelmesi, benim açımdan önemli bir değerlendirme yapmayı zorunlu kılmıştır" ifadelerini kullandı.

PARTİ YÖNETİCİLERİNİ İŞARET ETTİ

Bozbey'in CHP'ye yönelik sitemi bununla da sınırlı kalmadı.

Kendisi hakkında parti yöneticileri tarafından yapılan değerlendirmelerin kamuoyu önünde tartışılmasından rahatsız olduğunu açıkça dile getiren Bozbey, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bugün, benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın, devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum."

Bozbey ardından, "Yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa etme kararı aldım" diyerek CHP defterini kapattı.

HAKKINDA 402 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Bozbey'in CHP'den istifası, hakkındaki dev yolsuzluk dosyasında yargılamanın sürdüğü dönemde geldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Bozbey hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve çeşitli başka suçlamalar yöneltildi. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bozbey ise yargılama sırasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Dosyanın en dikkat çeken ayaklarından birini ise paravan şirketler ve Bozbey'in yakın çevresine uzanan para trafiği oluşturdu.

PARAVAN ŞİRKETLERLE KURULAN AĞ DOSYADA

Takvim.com.tr'nin daha önce gündeme taşıdığı soruşturma detaylarında, rüşvetten elde edildiği iddia edilen mal varlıklarının üçüncü kişiler ve şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

Dosyada VEREV İnşaat ve SERES Gayrimenkul başta olmak üzere çeşitli şirketler mercek altına alındı. İddianame ve soruşturma dosyasındaki tespitlerde, Bozbey'in yakınları ve akrabalarıyla bağlantılı şirketlerin rüşvet olarak alındığı iddia edilen taşınmazların devri ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı ileri sürüldü.

Takvim'in daha önce ulaştığı soruşturma detaylarında, SERES Gayrimenkul'ün Bozbey'in akrabası Muhkim Demirtaş adına kayıtlı olduğu, şirket adresinin ise Bozbey'in kardeşi Ramiz Bozbey'in adresiyle aynı olduğu belirtildi. VEREV İnşaat'ın da Bozbey ailesiyle akrabalık bağlantısı bulunduğu kaydedildi.

PARA TRAFİĞİ AİLEYE UZANDI

Soruşturmadaki mali hareketlerde Bozbey'in ailesine uzanan para trafiği de dikkat çekti.

Takvim.com.tr'nin daha önce yayımladığı dosyada, Seden Bozbey ile SERES Gayrimenkul arasında para hareketleri bulunduğu, ayrıca Bozbey ailesinin farklı üyeleriyle bağlantılı şirket ve hesapların incelemeye alındığı aktarıldı. MASAK incelemelerinde de SERES ve VEREV arasındaki organik bağ ile Bozbey'in eşi Seden Bozbey'le bağlantılı para transferlerine ilişkin tespitlerin yer aldığı bildirildi.

Dosyada ayrıca 39 kişi ve 7 şirket üzerine kayıtlı 213 taşınmaz ile 35 aracın suçtan elde edildiğinin öne sürüldüğü, özellikle VEREV ve SERES üzerinden yüksek miktarda rüşvet alışverişi yapıldığının iddianamede ileri sürüldüğü belirtildi.

Bozbey ise devam eden yargılama sürecinde iddianamedeki suçlamaların tamamını reddetti.

CHP BURSA'DA 6 BELEDİYEYİ BİRDEN KAYBETTİ

Bozbey'in istifasının zamanlamasını dikkat çekici hale getiren bir diğer gelişme ise Bursa'da CHP'de yaşanan büyük kopuş oldu.

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Harmancık belediye başkanlarının tamamı CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Böylece CHP, 2024'te Bursa'da kazandığı 6 ilçe belediyesini de kaybetti.

Bursa'daki toplu geçişlerin ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Mustafa Bozbey olmuştu.

YENİ PARTİ'DEN "BOZBEY BİZİMLE" ÇIKIŞI

Bozbey'in Yeni Parti'ye geçeceği iddiaları yeni değil.

6 ilçe belediye başkanının parti değiştirdiği süreçte Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bozbey'in durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Yeşiltaş, yerel basına yaptığı açıklamada Bozbey'in Yeni Parti'ye "sıcak baktığını" öne sürmüş, bir başka açıklamasında ise "Herhangi bir sorun yok. Mustafa Bozbey bizimle" demişti. Buna karşın o tarihte Bozbey veya avukatları tarafından Yeni Parti'ye katılım konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İSTİFA SONRASI YENİ PARTİ İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Aradan geçen süreçte Bozbey'in CHP üyeliğinden istifa etmesi, Yeni Parti iddiasını yeniden gündemin ön sıralarına taşıdı.

Bursa'da CHP'nin kazandığı 6 ilçe belediye başkanının Yeni Parti safına geçmesi, Yeni Parti cephesinden Bozbey hakkında daha önce yapılan açıklamalar ve şimdi Bozbey'in CHP ile bağını resmen koparması dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Ancak Bozbey, istifa açıklamasında Yeni Parti'ye geçeceğine ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı. Şu aşamada Yeni Parti'ye katılım konusunda Bozbey cephesinden doğrulanmış resmi bir karar bulunmuyor.

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