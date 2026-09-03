Güllü'yü böyle camdan aşağı attılar! Sultan Nur ulu savcılıkta canlandırdı: Ses kayıtlarında cinayet itirafı

Sultan Nur Ulu'nun babasına "Tuğyan bana iki daire teklif etti ben de attım" dediği iddia edildi.

SES KAYITLARI ÇIKTI: SULTAN "BİZ ATTIK" DEDİ Sultan Nur Ulu'nun babasının telefon kayıtları ortaya çıktı. Konuşmalarda "Vallahi billahi Sultan bana "Biz attık baba" dedi" itirafı geldi.







GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI



Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada geçtiğimiz hafta da başka bir görüntü gündeme gelmişti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in ekiplerle birlikte eve çıktığı görülmüştü. Görüntülerin devamında Gülter'in yaşadığı panik de kameralara yansımıştı.



Gülter'in polis ekiplerine defalarca "Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" dediği duyulmuştu. Söz konusu görüntülerde Sultan Nur Ulu da yer almıştı.