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Güllü'yü böyle camdan aşağı attılar! Sultan Nur ulu savcılıkta canlandırdı: Ses kayıtlarında cinayet itirafı

Sultan Nur Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığı iddiasını savcılıkta canlandırarak anlattı. Ulu, o anları canlandırırken “Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm" dedi. Öte yandan Sultan Nur Ulu'nun babasının telefon kayıtları ortaya çıktı. Konuşmalarda "Vallahi billahi Sultan bana 'Biz attık baba' dedi" itirafı yer aldı. Sultan Nur Ulu'nun babasına "Tuğyan bana iki daire teklif etti ben de attım" dediği iddia edildi.

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Güllü'yü böyle camdan aşağı attılar! Sultan Nur ulu savcılıkta canlandırdı: Ses kayıtlarında cinayet itirafı
Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma derinleşerek sürüyor.

O gece Çınarcık'taki evde bulunan Sultan Nur Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden attığını iddia etti. Ulu'nun savcılıkta olay anını canlandırdığı öğrenildi. Video Oynatma İkonu Sultan, Güllü’nün nasıl atıldığını böyle gösterdi!



Bahse konu görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Ulu, Tuğyan'ın Güllü'nün bacaklarına sarıldığını ve omzuyla destek alarak onu kaldırdığını iddia etti.
Güllü'yü böyle camdan aşağı attılar! Sultan Nur ulu savcılıkta canlandırdı: Ses kayıtlarında cinayet itirafı-2



'BACAKLARINA SARILIP...'

Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

"Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm."

Güllü'yü böyle camdan aşağı attılar! Sultan Nur ulu savcılıkta canlandırdı: Ses kayıtlarında cinayet itirafı-3

Ulu, Güllü'nün ardından pencereden düştüğünü öne sürerek ifadesinde, "Daha sonra Tuğyan, 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim." ifadelerini kullandı.

Savcılıkta gerçekleştirilen canlandırmaya ilişkin görüntüler mahkeme dosyasına konuldu.

Güllü'yü böyle camdan aşağı attılar! Sultan Nur ulu savcılıkta canlandırdı: Ses kayıtlarında cinayet itirafı-4


SES KAYITLARI ÇIKTI: SULTAN "BİZ ATTIK" DEDİ

Sultan Nur Ulu'nun babasının telefon kayıtları ortaya çıktı.

Konuşmalarda "Vallahi billahi Sultan bana "Biz attık baba" dedi" itirafı geldi.

Video Oynatma İkonu Güllü cinayeti soruşturmasında şok ses kaydı



Sultan Nur Ulu'nun babasına "Tuğyan bana iki daire teklif etti ben de attım" dediği iddia edildi.

Güllü'yü böyle camdan aşağı attılar! Sultan Nur ulu savcılıkta canlandırdı: Ses kayıtlarında cinayet itirafı-5


GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada geçtiğimiz hafta da başka bir görüntü gündeme gelmişti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in ekiplerle birlikte eve çıktığı görülmüştü. Görüntülerin devamında Gülter'in yaşadığı panik de kameralara yansımıştı.

Gülter'in polis ekiplerine defalarca "Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" dediği duyulmuştu. Söz konusu görüntülerde Sultan Nur Ulu da yer almıştı.

Güllü'yü böyle camdan aşağı attılar! Sultan Nur ulu savcılıkta canlandırdı: Ses kayıtlarında cinayet itirafı-6

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tarafların iddiaları ve savunmaları yargı makamlarınca değerlendiriliyor.

Sultan Nur Ulu'nun olay anına ilişkin anlatımı ise yeni görüntülerle birlikte mahkeme dosyasına girmiş durumda.

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