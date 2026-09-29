İstanbul'da düğüm çözülecek mi? CHP bu karara kilitlendi: Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin hamlesi
CHP kurultaya giderayak İstanbul'da tıkandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" dediği Gürsel Tekin, "Böyle süreç yönetimi mi olur?" diyerek bayrak açtı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, İstanbul planını doğrudan iletmek üzere Tekin'i Genel Merkez'e çağırdı. Öte yandan geçtiğimiz ay MYK'da Gürsel Tekin'in yerine ismi önerilen Mehmet Ali Yüksel görev bekliyor. Parti içinde "İstanbul'u Gürsel Tekin'e teslim etmek yerine kendi çalışabileceğimiz biriyle devam edelim" diye kulis yapanlar olduğu söyleniyor. Nitekim, Mehmet Ali Yüksel'i İlgezdilerin desteklediği konuşuluyor.
CHP'de kördüğüm haline gelen İstanbul krizi Genel Merkez'e taşındı.
Gürsel Tekin "Böyle süreç yönetimi mi olur?" diye veryansın ederken gözler yeni atama için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Tekin'i Ankara'ya davet etti.
İkilinin CHP Genel Merkezi'nde İstanbul İl Başkanlığı atamasına ilişkin baş başa görüşeceği öğrenildi.
GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİ SONA ERDİ: MYK'DAN "YÜKSEL" ÇIKTI
Bilindiği üzere mahkemenin 17 Eylül 2026'da "tedbir" kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in görevi sona erdi.
Geçtiğimiz ay CHP MYK'sında Gürsel Tekin'in görevden alınıp yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı ve Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'in atanması görüşülmüştü.
Tekin hakkındaki mahkeme kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir yorum geldi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEKİN'E: SENİ MAHKEME KARARI OLDUĞU İÇİN TUTUYORDUK
CHP lideri partisinin Bolu kampında Gürsel Tekin'le ilgili "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulu'nda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" açıklamasında bulundu.
MYK kararını işaret etmesi, CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel'in atanacağı iddialarını kuvvetlendirdi.
"GENEL MERKEZ ATAMAZSA, KONGREDE ÇIKAR ADAY OLUR"
Peki, Tekin bundan sonra ne yapacak?
CHP içinden temas kurduğumuz kaynaklar "Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürmek istiyor. Genel Merkez atamazsa, kongrede çıkar aday olur" diyor.
CHP kurultayının en belirleyici kongresi hiç şüphesiz İstanbul kongresi. Delegelerin önemli bir kısmını İstanbul belirliyor. İl başkanının en az 200 delege üzerinde hakimiyet kuracağı öngörülüyor. Bu sebeple Kılıçdaroğlu ve kurmayları İstanbul kongresine özel hazırlanıyor.
GÜRSEL TEKİN'İ KİM TASFİYE ETMEK İSTİYOR?
Gürsel Tekin'in il başkanı olarak devam etmesi durumunda kongrede delege gücünü ele almasından endişe eden bazı partililerin "İstanbul'u Gürsel Tekin'e teslim etmek yerine kendi çalışabileceğimiz bir arkadaşla devam edelim" diye kapalı kapılar ardında kulis yaptığı söyleniyor. Mehmet Ali Yüksel'in atanması için baskı yapan ekibin de aynı isimlerden oluştuğu ifade ediliyor.
Nitekim bu durumu doğrulayan açıklama geçtiğimiz ay CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi.
Yarkadaş, "Gürsel Tekin'i tasfiye etmek istiyorlar" dedi.
İDDİA: YÜKSEL İÇİN BATTAL İLGEZDİ BASTIRIYOR
Öte yandan Mehmet Ali Yüksel'i eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin (CHP İstanbul Milletvekili) desteklediği konuşuluyor. İlgezdilerin kongre ve kurultay sürecinde İstanbul'daki kadroları dizayn etme çabasında olduğu ifade ediliyor.
Yüksel için "Battal'ın yakınıdır, o seçilirse bilin ki Battal il yönetimini ele almıştır" yorumları yapılıyor.
Dolmabahçe zirvesi sonrası fon düğümü çözülüyor
Bahisten 4 milyar kaldırmışlar!