Gürsel Tekin için ʺGenel Merkez atamazsa, kongrede çıkar aday olurʺ deniliyor (Foto: "GENEL MERKEZ ATAMAZSA, KONGREDE ÇIKAR ADAY OLUR" Peki, Tekin bundan sonra ne yapacak? CHP içinden temas kurduğumuz kaynaklar "Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürmek istiyor. Genel Merkez atamazsa, kongrede çıkar aday olur" diyor.



CHP kurultayının en belirleyici kongresi hiç şüphesiz İstanbul kongresi. Delegelerin önemli bir kısmını İstanbul belirliyor. İl başkanının en az 200 delege üzerinde hakimiyet kuracağı öngörülüyor. Bu sebeple Kılıçdaroğlu ve kurmayları İstanbul kongresine özel hazırlanıyor.

CHP içinde bir grubun Gürsel Tekin'i tasfiye etmek istediği öğrenildi (Foto: İHA) GÜRSEL TEKİN'İ KİM TASFİYE ETMEK İSTİYOR? Gürsel Tekin'in il başkanı olarak devam etmesi durumunda kongrede delege gücünü ele almasından endişe eden bazı partililerin "İstanbul'u Gürsel Tekin'e teslim etmek yerine kendi çalışabileceğimiz bir arkadaşla devam edelim" diye kapalı kapılar ardında kulis yaptığı söyleniyor. Mehmet Ali Yüksel'in atanması için baskı yapan ekibin de aynı isimlerden oluştuğu ifade ediliyor.



Nitekim bu durumu doğrulayan açıklama geçtiğimiz ay CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, "Gürsel Tekin'i tasfiye etmek istiyorlar" dedi.