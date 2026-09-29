Dolmabahçe zirvesi sonrası fon düğümü çözülüyor: 455 bin yatırımcı için kritik toplantı
Sermaye Piyasası Kurulunun 131 yatırım fonunu tasfiye kararı almasıyla başlayan ve 455 bin 758 kişiyi etkileyen fon krizinde çözüm için gözler bugün yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe’de gerçekleştirilen zirvenin ardından ekonomi bürokrasisi, mağduriyetleri gidermek amacıyla nihai yol haritasını belirliyor. 1 milyon liranın altındaki yatırımlara ve para piyasası fonlarına öncelikli ödeme yapılması planını masaya yatırıyor. 66 fonun tasfiye listesinden çıkarılması gibi formüllerin de toplantıda gündeme geleceği değerlendiriliyor.
Sermaye Piyasası Kurulunun 131 yatırım fonunu tasfiye ederek TEFAS işlemlerini durdurması, 455 bin 758 yatırımcının hayatını doğrudan etkileyen sürece dönüştü. Fon krizinde gözler bugün gerçekleştirilecek kritik toplantıya çevrildi.
ERDOĞAN'DAN NET TALİMAT
Krizin çözümüne yönelik en önemli adım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul Dolmabahçe'de düzenlenen zirvede atıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK ve TMSF yetkililerinin katıldığı toplantıda konuyu detaylarıyla ele alan Başkan Erdoğan, "Vatandaşın mağduriyeti en kısa sürede giderilsin. Gerekli bütün adımları ivedilikle atın." dedi.
Bu açık talimatın ardından ekonomi bürokrasisi, tasfiye yol haritasına son şeklini vermek üzere bugün yeniden masaya oturuyor.
1 MİLYON LİRA ALTINA HIZLI ÖDEME
Bugünkü kritik toplantının ana gündem maddesini, küçük yatırımcıyı koruyacak ödeme formülleri oluşturuyor.
Üzerinde çalışılan plana göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan kişilere paralarının gecikmeden ve öncelikli olarak ödenmesi hedefleniyor.
Kısa vadeli ve likiditesi yüksek enstrümanlardan oluşan para piyasası fonlarındaki yatırımcıların da ödemelerde öne çıkarılacağı değerlendiriliyor.
Ödemelerin gerçekleştirilmesinde fon şirketlerinin Takasbank'taki teminatları ile fon portföylerinde yer alan Devlet İç Borçlanma Senetleri, hazine bonosu ve repo kaynaklarından yararlanılması hesaplanıyor.
BANKALAR GÖREVLENDİRİLDİ
Sürecin operasyonel tarafında da önemli gelişmeler yaşandı.
MKK ve Takasbank kayıtları doğrultusunda, Tera Portföy tasfiyesini yürütmek üzere İş Bankası AŞ görevlendirilirken, diğer 6 portföy şirketinin kayıtları Ziraat Bankası AŞ'ye devredilerek eşleştirme çalışmaları başlatıldı.
Toplantıda fon şirketlerinin çalıştığı bankaların durumunun da ele alınacağı fakat henüz net karar çıkmadığı bildirildi.
FONLAR TASFİYE DIŞI MI BIRAKILACAK
Toplantının en çok tartışılan başlıklarından birini ise 66 fonun tasfiye listesinden çıkarılması ihtimali oluşturuyor.
Bulls Portföy'e ait 15, Pardus Portföy'e ait 42 ve A1 Capital Portföy'e ait 9 fonun, yatırımcıların paralarını ödeyebilecek likiditeye sahip olduklarını yetkili makamlara bildirmesi üzerine bu fonların tasfiye dışı bırakılması değerlendiriliyor.
GÖZLER RESMİ SPK KARARINDA
Bugün gerçekleştirilecek toplantıda alınacak kararların hukuki zemini de yakından takip ediliyor.
1 milyon lira sınırının yalnızca ödeme takvimi önceliği mi getireceği, yoksa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamındaki payları oranında dağıtım ilkesi karşısında nihai hak sahipliğinde farklılık yaratıp yaratmayacağı bugün netleşecek.
Ayrıca 66 fonun tasfiyeden çıkarılmasında net aktif değer, likidite oranı ve portföy yoğunlaşması gibi nesnel verilerin kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı büyük önem taşıyor.
Kulislerde konuşulan bu modelin SPK tarafından hangi resmi hukuki araçla karara bağlanacağı merakla bekleniyor.