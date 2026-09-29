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Yasa dışı bahiste 9 siteden 4 milyarlık hacim: 30 gözaltı kararı! Kripto cüzdanlar donduruldu

Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis sitelerine teknik destek ve hizmet sağlayan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2023 ve 2026 yılları arasındaki finansal hareketleri mercek altına alınan şüphelilerin toplam 4 milyar 100 milyon TL işlem hacmine ulaştığı saptandı. 9 ayrı bahis sitesini yöneten ağın çökertilmesi amacıyla şüphelilerin 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.

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Yasa dışı bahiste 9 siteden 4 milyarlık hacim: 30 gözaltı kararı! Kripto cüzdanlar donduruldu

Sanal dünyada yasa dışı yollarla haksız kazanç elde eden şebekelere yönelik çember daralıyor; İstanbul merkezli son soruşturmada milyarlarca liralık para trafiği deşifre edilerek 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MİLYARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatan platformlara hizmet sağlayan şahısların finansal hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde 2023 ile 2026 yılları arasındaki dönemde şüphelilerin toplam 4 milyar 100 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Devasa para trafiğini yöneten 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2023 ile 2026 yılları arasında 4 milyar 100 milyon TL işlem hacmi yaratan şebekeye açığa çıkarıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2023 ile 2026 yılları arasında 4 milyar 100 milyon TL işlem hacmi yaratan şebekeye açığa çıkarıldı

9 FARKLI SİTE ÜZERİNDEN KARANLIK AĞ

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin 9 ayrı yasa dışı bahis sitesinin altyapısını desteklediği ortaya çıktı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda söz konusu platformlar Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis olarak belirlendi.

9 farklı sitede ağ kurduğu saptanan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı9 farklı sitede ağ kurduğu saptanan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

KRİPTO CÜZDANLARA BLOKE

Yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla şüphelilerin mal varlıklarına yönelik hızlı adımlar atıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilere ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke işlemi uyguladı.

Finansal ağın tamamen çökertilmesi hedefleniyor.

Şüphelilerin kontrolündeki 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı dondurularak yasa dışı para akışı tamamen kesildi.Şüphelilerin kontrolündeki 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı dondurularak yasa dışı para akışı tamamen kesildi.

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