Yasa dışı bahiste 9 siteden 4 milyarlık hacim: 30 gözaltı kararı! Kripto cüzdanlar donduruldu

MİLYARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatan platformlara hizmet sağlayan şahısların finansal hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde 2023 ile 2026 yılları arasındaki dönemde şüphelilerin toplam 4 milyar 100 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Devasa para trafiğini yöneten 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2023 ile 2026 yılları arasında 4 milyar 100 milyon TL işlem hacmi yaratan şebekeye açığa çıkarıldı