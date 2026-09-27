Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri tespit edilen 16 kişinin geçen hafta gözaltına alındığı hatırlatıldı..

2 GÖZALTI KARARI DAHA

Söz konusu şüphelilerle bağlantısı olan 2 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden, 18 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup 17 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 17 şüpheli hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Soruşturma, çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."