TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AileFest programının açılışında konuştu. (Foto: AA)

AİLE MERKEZE ALINMALI

Programda konuşan Bilal Erdoğan da "Bir demografik çöküşü yaşıyoruz. Bu demografik çöküş bir şeyin sonucu. O da ailedeki bağların zayıflamış olması, aile kurumunun zayıflamış olması. Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Bu zihniyet dönüşümü de yeniden bireyi, aileyi ve toplumu merkezde alan düşünce sistematiğini gerektiriyor. Yani bana ne canım, kime ne, ona ne değil. Ben başka insanların dertleriyle dertlenirim. Ben bir topluluğun, bir ailenin parçasıyım. Ben bir aile olarak bizliyim. Gençler üzerinde yaptığımız araştırmalardan şunu görüyoruz: Hâlâ gençlerimiz aileye çok önem ve değer veriyor, ailenin onlar için çok önemli bir dayanak olduğunun farkındalar.

Onların en son güvencesi limanı olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.