2 FARKLI SÖZLEŞME UYGULANDI

Alpyavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aynı belediye, aynı yıl, aynı şehirde iki farklı kooperatife neden iki farklı sözleşme modeli uyguladı? Neden İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlara "arsa payı satışı ve konut teslim", Vatandaşa "taşeronluk" modeli seçildi?"

1500 kooperatif mağdurdan CHP'li belediyeye tepki. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Farkın imzalanan sözleşmelerde somut bir şekilde görüldüğünü ifade eden Alpyavuz şu ifadeleri kullandı: