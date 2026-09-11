"BENİM İKİ TANE ÇOCUĞUM BABALARINI İPTE SALLANIRKEN GÖRDÜ" Eşinin intiharından Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan ve Özgür Özel'in İmamoğlu ile yol yürümesini eleştiren Uçar, "Benim iki tane çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ardahan programı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde veznedar olarak görev yaparken intihar eden Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar'ın sert protestosuna sahne oldu.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİ DİNLEYECEK" Tepkisini sürdüren Uçar, "Özgür Özel beni dinleyecek. Niye kaçıyor? " ifadeleriyle parti yönetiminin duruma duyarsız kalmamasını istedi.

Tam 7,5 senedir iddianame beklediğini vurgulayan Uçar, kendisini susturmaya çalışan partililere ise "Dinleyin o zaman" sözleriyle karşılık verdi.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDEKİ İNTİHAR

Arzu Turgut Uçar'ın bahsettiği olay 2019 yılına dayanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediyede veznedar olarak çalışan ve 23 yıl kurumda görev yapan Yaşar Uçar hakkında, belediyedeki bazı işlemler gerekçe gösterilerek zimmet iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Uçar, 29 Ocak 2019 tarihinde arkasında 11 sayfalık bir mektup bıraktıktan sonra yaşadığı binanın apartman boşluğunda kendisini asarak yaşamına son vermişti.

DAHA ÖNCE TAKVİM'E KONUŞMUŞTU

2025 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, annesi Havva İmamoğlu'nun Maltepe mitingindeki konuşmasının altına "Senin oğlun benim çocuklarımı babasız bıraktı" yorumunu yapan Arzu Turgut Uçar, yaşananları Takvim'e anlatmıştı.