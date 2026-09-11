Özgür Özel'e Ardahan'da İmamoğlu tepkisi: Arzu Turgut Uçar böyle haykırdı: Çocuklarım babalarını ipte sallanırken gördü
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ardahan ziyaretinde protesto şoku yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde zimmet iddiası sonrası intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Turgut Uçar, Özel’e tepki gösterdi. Uçar, "Benim iki tane çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden!" ifadelerini kullandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ardahan programı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde veznedar olarak görev yaparken intihar eden Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar'ın sert protestosuna sahne oldu.
"BENİM İKİ TANE ÇOCUĞUM BABALARINI İPTE SALLANIRKEN GÖRDÜ"
Eşinin intiharından Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan ve Özgür Özel'in İmamoğlu ile yol yürümesini eleştiren Uçar, "Benim iki tane çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden!" diyerek tepkisini dile getirdi.
“Çocuklarım babalarını ipte sallanırken gördü”
"ÖZGÜR ÖZEL BENİ DİNLEYECEK"
Tepkisini sürdüren Uçar, "Özgür Özel beni dinleyecek. Niye kaçıyor?" ifadeleriyle parti yönetiminin duruma duyarsız kalmamasını istedi.
Tam 7,5 senedir iddianame beklediğini vurgulayan Uçar, kendisini susturmaya çalışan partililere ise "Dinleyin o zaman" sözleriyle karşılık verdi.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDEKİ İNTİHAR
Arzu Turgut Uçar'ın bahsettiği olay 2019 yılına dayanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediyede veznedar olarak çalışan ve 23 yıl kurumda görev yapan Yaşar Uçar hakkında, belediyedeki bazı işlemler gerekçe gösterilerek zimmet iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Uçar, 29 Ocak 2019 tarihinde arkasında 11 sayfalık bir mektup bıraktıktan sonra yaşadığı binanın apartman boşluğunda kendisini asarak yaşamına son vermişti.
DAHA ÖNCE TAKVİM'E KONUŞMUŞTU
2025 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, annesi Havva İmamoğlu'nun Maltepe mitingindeki konuşmasının altına "Senin oğlun benim çocuklarımı babasız bıraktı" yorumunu yapan Arzu Turgut Uçar, yaşananları Takvim'e anlatmıştı.
Eşi Yaşar Uçar'ın kendisinden habersiz yapılan bir makbuz iptali yüzünden ağır mobbinge uğradığını belirten Uçar, zimmet suçlamasını kabul etmediği için eşinin yaşamına son verdiğini dile getirmişti.
Uçar, Beylikdüzü Belediyesi'nde yaşandığını iddia ettiği usulsüzlükleri ve olayın ilk anından itibaren verdikleri hukuk mücadelesini detaylarıyla paylaşmıştı.
Uçar'ın TAKVİM'e verdiği röportajın detayları için manşet görseline tıklayabilirsiniz.