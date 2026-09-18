Bahçesinden uyuşturucu çıktı! CHP'li Süleyman İnce tutuklandı
Denizli’nin Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı Süleyman İnce’nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 20 kök kenevir, esrar ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınıp tutuklanan İnce, partideki görevinden de uzaklaştırıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin uyuşturucu madde imal ettiğine yönelik ihbar aldı. Harekete geçen jandarma, fiziki takibin ardından İnce'nin ikametine operasyon düzenledi.
EVİNDE VE BAHÇESİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan detaylı aramalarda bahçeye ekilmiş halde 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Narkotik operasyonu kapsamında gözaltına alınan Süleyman İnce, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan İnce, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PARTİDEN İHRAÇ KARARI
Olayın ardından CHP Denizli İl Başkanlığı acil koduyla olağanüstü toplandı. İl yönetimi aldığı kararla, uyuşturucudan tutuklanan Süleyman İnce'yi Kale İlçe Başkanlığı görevinden aldı.