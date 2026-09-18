Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin uyuşturucu madde imal ettiğine yönelik ihbar aldı. Harekete geçen jandarma, fiziki takibin ardından İnce'nin ikametine operasyon düzenledi.

EVİNDE VE BAHÇESİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan detaylı aramalarda bahçeye ekilmiş halde 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.