Çankaya Belediyesi'ne uzanan uyuşturucu soruşturması: Sadık Can Köksal’ın testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'li Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi sonuçlandı.

Hüseyin Can Güner ve Sadık Can Köksal İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN VE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ

Belediye koridorlarından demir parmaklıklar ardına uzanan dosyada, savcılık talimatıyla Sadık Can Köksal'dan alınan idrar ve saç örnekleri incelendi. Yapılan adli tıp analizi sonucunda Köksal'ın test sonuçları pozitif çıktı. İncelemelerde Sadık Can Köksal'ın vücudunda kokain ve metamfetamin maddeleri tespit edildi.