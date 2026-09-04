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Çankaya Belediyesi'ne uzanan uyuşturucu soruşturması: Sadık Can Köksal’ın testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın idrar ve saç örneklerinde yapılan adli tıp incelemesinde kokain ile metamfetamin maddeleri tespit edildi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı ve sırdaşı olan Köksal, 5 Temmuz’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Çankaya Belediyesi'ne uzanan uyuşturucu soruşturması: Sadık Can Köksal’ın testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

CHP'li Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi sonuçlandı.

Hüseyin Can Güner ve Sadık Can KöksalHüseyin Can Güner ve Sadık Can Köksal

İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN VE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ
Belediye koridorlarından demir parmaklıklar ardına uzanan dosyada, savcılık talimatıyla Sadık Can Köksal'dan alınan idrar ve saç örnekleri incelendi. Yapılan adli tıp analizi sonucunda Köksal'ın test sonuçları pozitif çıktı. İncelemelerde Sadık Can Köksal'ın vücudunda kokain ve metamfetamin maddeleri tespit edildi.

Köksal'a ait uyuşturucu raporuKöksal'a ait uyuşturucu raporu

5 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in sırdaşı olarak tanınan ve eski özel kalemi olan Sadık Can Köksal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış, ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 5 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

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