Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inceleme sürecinin ardından şartları karşılayan başvuru sahipleri arasından kura çekileceğini açıkladı. İlk etapta İstanbul'un farklı ilçelerinde toplam 1.071 konut kiraya verilecek ve ilk anahtar teslimlerinin ekim ayında yapılması planlanıyor.

TOKİ’nin 1.071 kiralık konutu için kura süreci ekim ayında başlayacak. (Foto: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından uygulamaya konulan kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bundan sonraki sürecin başvuruların incelenmesi ve uygun bulunan vatandaşların belirlenmesiyle devam edeceğini belirtti.

Bakan Kurum, 1.071 konutun hak sahiplerinin ekim ayında kura ile belirleneceğini açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul'da uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başladı. Başvuru süreci 25 Eylül'de sona ererken, bundan sonraki aşamada başvuruların şartlara uygunluğu kontrol edilecek.

İlk etapta İstanbul’un 11 ilçesinde konutlar kiraya verilecek. (Foto: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

İnceleme sonucunda başvurusu geçerli kabul edilen ve gerekli koşulları taşıdığı belirlenen vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından konutların hak sahiplerine teslim edilmesine başlanacak.

Hak sahipleri, şartları sağlayan başvuru sahipleri arasından belirlenecek. (Foto: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında uygulanan kiralık sosyal konut modelinden yararlanabilmek için belirli şartların karşılanması gerekiyor. İstanbul'daki projeye, hane geliri 100 bin TL'nin altında olan vatandaşlar başvurabiliyor.

Başvuru sahiplerinin tapu kayıtlarında üzerlerine kayıtlı bir konut bulunmaması, 18 yaşından büyük ve evli T.C. vatandaşı olmaları şartı aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz şekilde ikamet ediyor olması gerekiyor.

Konutların kira bedelleri 10 bin TL'den başlayacak. Proje kapsamında farklı hane yapılarına yönelik 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 seçenekleri bulunacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konutlar tahsis edilirken, iki veya daha fazla çocuğu bulunan aileler için 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.

Proje kapsamında farklı büyüklüklerde konut seçenekleri sunulacak. (Foto: Yapay zeka)

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

İlk etapta İstanbul'un farklı bölgelerindeki 12 ilçede toplam 1.071 konut kiraya verilecek. Konutların ilçelere ve gruplara göre dağılımı ise şöyle:

Birinci grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360 konut

İkinci grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal'da toplam 330 konut

Üçüncü grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 291 konut

Dördüncü grup: Arnavutköy'de 90 konut

Böylece ilk etapta kiraya verilecek konut sayısı 1.071 olacak.

Projede vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı. (Foto: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

Projede vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti alınmadı. Başvurular, e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri içerisindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsü kullanılarak gerçekleştirildi.

Başvurular e-Devlet üzerinden TOKİ’nin “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden yapıldı. (Foto: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

Başvuruların tamamlanmasının ardından inceleme süreci başlayacak. Şartları taşıdığı belirlenen vatandaşlar arasından ekim ayında yapılacak kura ile 1.071 konutun hak sahipleri belirlenecek. Ardından ilk konutların anahtar teslim sürecinin başlatılması bekleniyor.