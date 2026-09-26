Olay, sahte bir WhatsApp mesajıyla başladı ve ardından yapılan telefon görüşmesiyle devam etti. Yurt dışındaki bir işlem için acil yardım gerektiğine inandırılan banka yöneticisi, ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'daki hesaplara bir dizi transfer yapılması talimatını verdi.

Yapay zeka destekli ses taklitleri, dolandırıcılık yöntemlerine yeni bir boyut kazandırıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

SAHTE WHATSAPP MESAJIYLA BAŞLADILAR

Reuters'a konuşan ve konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre olay şubat ayında başladı. Fideuram'ın o dönemdeki Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini'ye gönderilen WhatsApp mesajı, Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina tarafından gönderilmiş izlenimi verdi.

Mesajda, yurt dışında gerçekleştirilecek bir işlem için acil destek talep edildi. Böylece dolandırıcılar, para transferi öncesinde güvenilir görünen bir iletişim zinciri oluşturdu.

Dolandırıcıların hedefinde bu kez bireysel bir kullanıcı değil, üst düzey bir banka yöneticisi vardı. (Foto: Yapay zeka)

SES TAKLİDİYLE İŞLEMİ DOĞRULADILAR

WhatsApp mesajının ardından bu kez tanınmış bir hukuk bürosunun üst düzey ortağını temsil eden bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Kaynaklara göre görüşmede avukatın sesi yapay zeka teknolojisi kullanılarak taklit edildi.

Sahte ses aracılığıyla para transferi talebinin gerçek olduğu yönünde güven oluşturuldu. Molesini de talebin doğru olduğuna inanarak bankanın finans birimine transferlerin gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Dolandırıcılık sonrası yaklaşık 53 milyon euro geri alınırken, 36 milyon euroluk bölümün henüz bulunamadığı bildirildi. (Foto: Takvim foto arşivi)

53 MİLYON EURO GERİ ALINDI

Fideuram çalışanlarının işlemlerdeki olağan dışı durumu fark etmesiyle durum kısa sürede ilgili banka ve yetkililere bildirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda yaklaşık 53 milyon euro geri alınabildi.

Ancak paranın bir bölümü yurt dışındaki hesaplara aktarıldıktan sonra kripto varlıklara çevrildi. Bu nedenle yaklaşık 36 milyon euroluk bölümün henüz geri alınamadığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili Molesini veya diğer Fideuram yöneticileri hakkında bir soruşturma yürütülmediği belirtildi. Milano savcılığının ise Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişiyi bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturduğu aktarıldı.

Molesini, olayın ardından mart ayında kişisel nedenlerini gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. Intesa Sanpaolo ve Fideuram ise konu hakkında açıklama yapmadı.

Milano savcılığı olayla ilgili bir kişiyi soruştururken, Fideuram yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmadı; Molesini ise mart ayında görevinden ayrıldı. (Foto: Takvim foto arşivi)

İTALYA'DA BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen benzer bir dolandırıcılık vakası geçen yıl da İtalya'da gündeme gelmişti. Dolandırıcılar, dönemin bir bakanının sesini taklit ederek iş insanı Massimo Moratti'yi yaklaşık 1 milyon euroyu yurt dışındaki bir hesaba göndermeye ikna etmişti.

Söz konusu para daha sonra geri alınmıştı.