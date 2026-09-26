Yapay zeka bu kez CEO’yu taklit etti: Tek tıkla 95 milyon euro buharlaştı!
İtalya’nın en büyük bankalarından Intesa Sanpaolo’nun özel bankacılık birimi Fideuram, yapay zeka destekli ses taklidi kullanılan bir dolandırıcılığın hedefi oldu. Dolandırıcılar, bankanın üst düzey yöneticilerinden birinin sesini taklit ederek yaklaşık 95 milyon euroluk para transferinin gerçekleştirilmesini sağladı.
Olay, sahte bir WhatsApp mesajıyla başladı ve ardından yapılan telefon görüşmesiyle devam etti. Yurt dışındaki bir işlem için acil yardım gerektiğine inandırılan banka yöneticisi, ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'daki hesaplara bir dizi transfer yapılması talimatını verdi.
SAHTE WHATSAPP MESAJIYLA BAŞLADILAR
Reuters'a konuşan ve konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre olay şubat ayında başladı. Fideuram'ın o dönemdeki Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini'ye gönderilen WhatsApp mesajı, Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina tarafından gönderilmiş izlenimi verdi.
Mesajda, yurt dışında gerçekleştirilecek bir işlem için acil destek talep edildi. Böylece dolandırıcılar, para transferi öncesinde güvenilir görünen bir iletişim zinciri oluşturdu.
SES TAKLİDİYLE İŞLEMİ DOĞRULADILAR
WhatsApp mesajının ardından bu kez tanınmış bir hukuk bürosunun üst düzey ortağını temsil eden bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Kaynaklara göre görüşmede avukatın sesi yapay zeka teknolojisi kullanılarak taklit edildi.
Sahte ses aracılığıyla para transferi talebinin gerçek olduğu yönünde güven oluşturuldu. Molesini de talebin doğru olduğuna inanarak bankanın finans birimine transferlerin gerçekleştirilmesi talimatını verdi.
53 MİLYON EURO GERİ ALINDI
Fideuram çalışanlarının işlemlerdeki olağan dışı durumu fark etmesiyle durum kısa sürede ilgili banka ve yetkililere bildirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda yaklaşık 53 milyon euro geri alınabildi.
Ancak paranın bir bölümü yurt dışındaki hesaplara aktarıldıktan sonra kripto varlıklara çevrildi. Bu nedenle yaklaşık 36 milyon euroluk bölümün henüz geri alınamadığı bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili Molesini veya diğer Fideuram yöneticileri hakkında bir soruşturma yürütülmediği belirtildi. Milano savcılığının ise Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişiyi bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturduğu aktarıldı.
Molesini, olayın ardından mart ayında kişisel nedenlerini gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. Intesa Sanpaolo ve Fideuram ise konu hakkında açıklama yapmadı.
İTALYA'DA BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI
Yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen benzer bir dolandırıcılık vakası geçen yıl da İtalya'da gündeme gelmişti. Dolandırıcılar, dönemin bir bakanının sesini taklit ederek iş insanı Massimo Moratti'yi yaklaşık 1 milyon euroyu yurt dışındaki bir hesaba göndermeye ikna etmişti.
Söz konusu para daha sonra geri alınmıştı.