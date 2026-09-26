Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yürütülen süreçte, şirketlerin tüm para izleri uzmanlarca analiz edilecek.

Dosya kapsamında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonlar baştan aşağı taranacak.

SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls şirketlerine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. (Görseller yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli resmi yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne müzekkere yazarak, kapsama alınan 7 yatırım şirketine ait fonların geçmişten bugüne tüm verilerinin ivedilikle teslim edilmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dev fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sermaye piyasalarını sarsan soruşturma kapsamında para ve yatırımcı trafiğinin şifrelerini çözmek üzere yürütülen inceleme de sürüyor.

KURULUŞTAN TASFİYEYE KADAR HER HAREKET DÖKÜLECEK

Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan tasfiye kararlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar gerçekleşen tüm yatırımcı hareketlerinin dökümünü istedi.

Savcılığın MKK'ya yazdığı yazı

Soruşturma birimlerinin masasına gelecek veriler arasında yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplardaki mevcut katılma payı değerleri ve pay oranları gibi kritik parametreler yer alacak. Bu hamleyle, fonlar üzerinden yürütülen dönemsel işlemlerin ve gizli kalmış para trafiğinin haritası çıkarılacak.

ŞÜPHELİ ÇIKIŞLAR İÇİN "KRİTİK 3 AY" MERCEĞİ

Fonlara ait Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemini kapsayan son üç aylık zaman dilimi ise ayrı şekilde mercek altına alındı. Savcılık, tasfiye sürecine yaklaşılan bu üç aylık kritik periyotta fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı ile çıkış tutarı ve bakiye bilgilerinin özel bir parantez açılarak tespit edilmesini ve dosyaya acilen eklenmesini istedi.

Son çeyrekteki çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve bu çıkışları yapan yatırımcı kimliklerinin incelenmesiyle, fon boşaltma veya bilgi sızdırma ihtimallerinin netleştirilmesi hedefleniyor. MKK'dan gelecek verilerin, dosyada yer alan diğer mali raporlarla çapraz kontrole tabi tutulacağı öğrenildi.

FON SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), düşük dolaşımlı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu, piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve yatırımcıların nakit çekim taleplerinin karşılanamadığı iddiaları üzerine harekete geçti. 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı, Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ve Pusula Finans Anonim Şirketi ile bağlantılı toplam 131 fonun tasfiyesine karar verildi. Başlatılan operasyon kapsamında, aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding yöneticileri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da yer aldığı 51 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulup birinci derece yakınlarının varlıkları dondurulurken, yurt dışına kaçırılmak istenen 40 milyon dolarlık finansal transfer son anda engellendi. Lüks araçlar, özel jetler ve yatlara da el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 12 firari şüphelinin aranmasına devam edilirken, mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen tasfiye sürecinin İş Bankası ve Ziraat Bankası koordinesinde kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN