Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni süresi, kapsamı, çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük festivali olarak nitelendiren Ersoy, festivalin doğduğu İstanbul'da altıncı kez ziyaretçilere kapılarını açtıklarını söyledi. Ersoy, her yıl bir öncekini aşan, daha zengin ve daha kapsamlı bir programı sanatseverlerle buluşturduklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin bu yılki programını anlattı; kültürel mirasın yaşatılması ve yerel sanat üretiminin desteklenmesine yönelik mesajlar verdi.

Festival kapsamında 23 farklı mekân ve 50'den fazla noktada etkinlikler düzenlendiğini belirten Ersoy, 40 konser ile 15 sergi ve yerleştirme etkinliğinin sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

Ana sahnede Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza ve Bayhan konserlerinin yer alacağını açıklayan Ersoy; dinleti, söyleşi, modern dans gösterileri, müzikal ve tiyatro temsillerinin yanı sıra çocuklara özel sanat etkinlikleri ile yetişkinlere ve çocuklara yönelik atölyelerin de programda bulunduğunu aktardı.

Ersoy, "Sözün özü 400'den fazla etkinlikle bir kez daha yok yok diyeceğimiz bir festival başladı." ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAHNELERİNDEN İSTANBUL'A

Festivalin uluslararası programında Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası konserleri yer alacak. Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu da ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak.

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı'nın yeni projesi "Beyond Walls" ile Yann Arthus-Bertrand'ın elli yılı aşan üretiminden bir seçki sunan "Bir Bakışın Mirası Legacy" sergisi de festival programında yer alıyor.

AKM'DE ÜÇ ÖZEL SERGİ

Açılış vesilesiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde üç sergiyi gezdiğini belirten Ersoy, birbirinden değerli çalışmaların ziyaretçileri beklediğini söyledi.

"Üç Ressam" sergisinde Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonundan Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserlerinin bir araya geldiğini anlatan Ersoy, serginin farklı sanat yaklaşımlarını aynı çatı altında buluşturduğunu ifade etti.