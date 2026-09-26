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İstanbul’da zehir tacirlerine operasyonda 164 tutuklama: 3 şüpheli aranıyor

İstanbul’un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda adli süreç tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 180 şüpheliden 164’ü tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildi.

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İstanbul’da zehir tacirlerine operasyonda 164 tutuklama: 3 şüpheli aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatılmıştı.

13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. (Foto: DHA)13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. (Foto: DHA)

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda toplam gözaltı sayısının 180'e ulaştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 164'ü tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 3 şüpheli hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

3 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. (Foto: DHA)3 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. (Foto: DHA)

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, soruşturmanın ilk aşamasında Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 sentetik ecza hap, 18 ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 mililitre GHB maddesi ile bir peçeteye emdirilmiş butinaca ele geçirilmişti.

Aramalarda çeşitli maddeler ve mühimmat ele geçirildi. (Foto: DHA)Aramalarda çeşitli maddeler ve mühimmat ele geçirildi. (Foto: DHA)

Aramalarda ayrıca 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira nakit para bulunmuştu.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında elde edilen yeni delillerle birlikte gözaltı sayısı 180'e yükselirken, operasyonun adli bilançosu 164 tutuklama oldu.

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İstanbul’da zehir tacirlerine operasyonda 164 tutuklama: 3 şüpheli aranıyor-5 İstanbul’da zehir tacirlerine operasyonda 164 tutuklama: 3 şüpheli aranıyor-6 İstanbul’da zehir tacirlerine operasyonda 164 tutuklama: 3 şüpheli aranıyor-7
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