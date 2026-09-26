İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda toplam gözaltı sayısının 180'e ulaştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 164'ü tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 3 şüpheli hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

3 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. (Foto: DHA)

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, soruşturmanın ilk aşamasında Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 sentetik ecza hap, 18 ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 mililitre GHB maddesi ile bir peçeteye emdirilmiş butinaca ele geçirilmişti.