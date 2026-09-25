Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon başlatıldı. Olayın açığa çıkarılmasını engelledikleri ve tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri belirlenen 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, gerçeğin ortaya çıkarılması için adli sürecin kararlılıkla süreceğini belirtti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel