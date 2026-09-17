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Emlak Katılım'dan dev satın alma hamlesi: Katılımevim ve Birevim için masaya oturuldu

Emlak Katılım, bünyesindeki tasarruf finansman şirketinin büyüme stratejisi doğrultusunda Katılımevim ve Birevim’i satın almak için masaya oturdu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, "Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Emlak Katılım'dan dev satın alma hamlesi: Katılımevim ve Birevim için masaya oturuldu

Emlak Katılım Bankası, tasarruf finansman sektöründe dengeleri değiştirecek dev bir adım attı.

Bankanın bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ, sektörün öne çıkan iki oyuncusunu bünyesine katmak üzere resmi temasları başlattı.

DEV HAMLE KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU
Gelişme, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi bildirimle kamuoyuna aktarıldı.

Emlak Katılım'dan dev satın alma hamlesi: Katılımevim ve Birevim için masaya oturuldu-1

Piyasaların takibindeki satın alma sürecine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."

Görüşmelerin neticelenmesiyle birlikte resmi imzaların atılması bekleniyor.

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Emlak Katılım'dan dev satın alma hamlesi: Katılımevim ve Birevim için masaya oturuldu-3 Emlak Katılım'dan dev satın alma hamlesi: Katılımevim ve Birevim için masaya oturuldu-4 Emlak Katılım'dan dev satın alma hamlesi: Katılımevim ve Birevim için masaya oturuldu-5

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