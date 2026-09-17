Emlak Katılım Bankası, tasarruf finansman sektöründe dengeleri değiştirecek dev bir adım attı.

Bankanın bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ, sektörün öne çıkan iki oyuncusunu bünyesine katmak üzere resmi temasları başlattı.

DEV HAMLE KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU

Gelişme, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi bildirimle kamuoyuna aktarıldı.

Piyasaların takibindeki satın alma sürecine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."

Görüşmelerin neticelenmesiyle birlikte resmi imzaların atılması bekleniyor.

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