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Okul saldırılarında küresel zincir! Nefret gruplarının izi Columbine’e uzandı

Manisa’daki silahlı saldırının ardından gözler, çocukları ve gençleri etkileyen online nefret ağlarına çevrildi. Ortak mesaj odaları, video oyunları ve diziler üzerinden büyüyen dijital şiddet kültürünün, benzer ideolojilerden etkilenen kişileri aynı sosyal ağlarda buluşturduğu belirtiliyor. Küresel okul saldırılarında da benzer dijital bağlantılara dikkat çekilirken, Columbine saldırısının sonraki failler için bir “kültürel senaryo” oluşturduğu ve saldırganlar çevresinde çevrim içi hayranlık kültürlerinin oluştuğu vurgulanıyor.

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Okul saldırılarında küresel zincir! Nefret gruplarının izi Columbine’e uzandı

Okul saldırıları günümüz dünyasının kronik sorunlarından biri haline geldi. Geçmiş yıllarda daha çok ABD'de görülen bu tarz kanlı eylemler, son zamanlarda ise Fransa'dan Filipinler'e ya da Avustralya'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafyada yaşanmaya başladı.

Online nefret tuzakları, ortak mesaj odalarından, video oyun ve dizilerden besleniyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Online nefret tuzakları, ortak mesaj odalarından, video oyun ve dizilerden besleniyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Türkiye'de de okul önü saldırısının yaşanmasıyla gözler bir kez daha çocukları olumsuz yönlerine çeken dijital dünyadaki nefret tuzağına çevrildi. Bu saldırılar, yalnızca güvenlik sorunu değil, internet üzerinde büyüyen yeni bir şiddet kültürünü de gündeme taşıdı. Paris merkezli Euronews sitesindeki haberde "Nefret grupları birbirleriyle ne kadar ilişkili?" sorusu soruldu ve bu küresel sarmal ele alındı:

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COLUMBINE MODEL OLDU

Nefret kültürünün kökleri 1990'ların sonuna dayanıyor. 1999 yılında ABD'deki Columbine Lisesi Katliamı'nda 12 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Araştırmacılara göre bu saldırı, sonraki saldırganlara bir tür "kültürel senaryo" bıraktı. 2019'da yapılan araştırmada 46 ABD okul saldırısının 20'sinde saldırganın Columbine'i bilinçli biçimde model aldığı sonucuna varıldı.

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ORTAK YÖNLERİ AYNI

Bu tarz saldırıları yapanlar ortak yönlerini ise şu şekilde belirtmek mümkün: Katiller, dijital ortamda aynı sosyal ağın parçası. Kitlesel saldırganlar, açık biçimde şiddet arıyor ve medyanın dikkatini çekmeye çalışıyor.

Kullandıkları dil birbirine çok benziyor. Faşist ideolojilerden etkileniyorlar. Dijital ayak izleri aynı. Aynı video oyunlarını oynuyorlar; genellikle ortak mesaj odalarında vakit geçiriyorlar. Şiddet faillerinin etrafında çevrim içi hayranlık kültürleri oluşuyor.

Haber: Ceyda Karaaslan, Kerim Cengil

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