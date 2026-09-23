Tarihi ittifakta ilk atama gerçekleşti! Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri belli oldu
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri Pakistanlı Emekli Korgeneral Nauman Mahmood oldu. Riyad merkezli genel sekreterlik görevini ilk üç yıl Pakistan yürütecek.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterinin belirlendiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ittifakın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da faaliyet gösterecek genel sekreterliğine Emekli Korgeneral Nauman Mahmood atandı.
İLK DÖNEMDE GÖREV PAKİSTAN'IN
Genel sekreterlik görevinin üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi kararlaştırılırken, ilk dönemde görevi Pakistan üstlenecek. Mahmood, genel sekreterlik görevini üç yıl sürdürecek.
ANLAŞMA 7 AĞUSTOS'TA MEKKE'DE İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklara karşı ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladığı anlaşma; güvenlik, barış ve istikrarın güçlendirilmesi ile ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.
BİR ÜLKEYE SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK
Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında taraflardan herhangi birine yönelik saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış sayılıyor.
Anlaşma aynı zamanda bölgede yeni bir işbirliği kültürünün geliştirilmesini amaçlıyor. Uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçıl işbirliği vizyonunu paylaşan aktörlerin katılımına da imkan tanıyan anlaşma, üç ülke arasındaki savunma ve güvenlik koordinasyonunun kurumsal çerçevesini oluşturuyor.
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