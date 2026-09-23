Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması" na imza atmıştı.

Genel sekreterlik görevinin üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi kararlaştırılırken, ilk dönemde görevi Pakistan üstlenecek. Mahmood, genel sekreterlik görevini üç yıl sürdürecek.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklara karşı ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladığı anlaşma; güvenlik, barış ve istikrarın güçlendirilmesi ile ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.

BİR ÜLKEYE SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında taraflardan herhangi birine yönelik saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış sayılıyor.

Anlaşma aynı zamanda bölgede yeni bir işbirliği kültürünün geliştirilmesini amaçlıyor. Uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçıl işbirliği vizyonunu paylaşan aktörlerin katılımına da imkan tanıyan anlaşma, üç ülke arasındaki savunma ve güvenlik koordinasyonunun kurumsal çerçevesini oluşturuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN