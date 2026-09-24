Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye'de tütün kullanımını azaltmak için yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor.

1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara yaşam boyu tütün sınırlaması getirilmesi planlanıyor.

Taslakta 2040 sonrasında tütün ürünlerinin üretim ve satışının tamamen yasaklanması öngörülüyor.

Restoranların açık ve kapalı alanlarında sigara kullanımının yasaklanması düşünülüyor.

Kredi kartıyla tütün ürünleri satışında kimlik doğrulama sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye, kapalı alan yasağının ardından tütünle mücadelede kapsamlı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan taslak, sigaranın yalnız nerede içileceğini değil, gelecekte kimlere satılabileceğini de yeniden belirlemeyi hedefliyor. Çalışmada, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu tütün ürünü satılmaması; 2040'tan itibaren ise üretim ve satışın tamamen durdurulması öngörülüyor. Düzenlemeler henüz teklif hazırlığı aşamasında. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Sağlık Bakanlığının yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı kanun teklifinin ekim ayında TBMM'ye sunulmasının planlandığını açıkladı. Ergüder'in aktardığı taslakta, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu tütün ürünü satılmaması ve 2040'tan itibaren üretim ile satışın tamamen durdurulması öngörülüyor.

Planlanan takvim, Türkiye’yi 2040 yılında tütün satışından tamamen çıkarmayı hedefliyor. 2015 SONRASI DOĞANLARA SINIRLAMA Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, taslağa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi de olan Ergüder, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara yönelik yaşam boyu tütün sınırlamasının gündemde olduğunu söyledi. Kuşak temelli plan 1 OCAK 2015 Ergüder'in aktardığına göre düzenleme, bu tarihten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışını, kullanımını ve içimini kapsıyor. Ayrıntılı uygulama çerçevesi paylaşılmadı. 2040'TAN İTİBAREN ÜRETİM VE SATIŞ YASAĞI PLANI Taslakta 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin üretimini ve satışını yasaklamaya yönelik bir plan da yer alıyor. Düzenlemeyle Türkiye'de tütün ürünlerinin üretiminin ve satışının tamamen durdurulması amaçlanıyor. Ergüder, İrlanda, İngiltere, Finlandiya ve Avustralya gibi ülkelerin de tütün kullanımını sona erdirmeye yönelik daha erken tarihler açıkladığını belirtti.