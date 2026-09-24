Sigarada ömür boyu yasak planı: Bu tarihten sonra doğanlara satış yasağı
Tütünle mücadelede yıllar önce kapalı alanlarla başlayan dönüşümün kapsamı büyüyebilir. Hazırlanan düzenleme, sigaranın satış biçiminden kamusal alanlardaki görünürlüğüne kadar günlük yaşamı doğrudan etkileyebilecek yeni adımlar içeriyor.
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- Türkiye'de tütün kullanımını azaltmak için yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor.
- 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara yaşam boyu tütün sınırlaması getirilmesi planlanıyor.
- Taslakta 2040 sonrasında tütün ürünlerinin üretim ve satışının tamamen yasaklanması öngörülüyor.
- Restoranların açık ve kapalı alanlarında sigara kullanımının yasaklanması düşünülüyor.
- Kredi kartıyla tütün ürünleri satışında kimlik doğrulama sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye, kapalı alan yasağının ardından tütünle mücadelede kapsamlı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan taslak, sigaranın yalnız nerede içileceğini değil, gelecekte kimlere satılabileceğini de yeniden belirlemeyi hedefliyor.
Çalışmada, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu tütün ürünü satılmaması; 2040'tan itibaren ise üretim ve satışın tamamen durdurulması öngörülüyor. Düzenlemeler henüz teklif hazırlığı aşamasında.
Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Sağlık Bakanlığının yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı kanun teklifinin ekim ayında TBMM'ye sunulmasının planlandığını açıkladı.
Ergüder'in aktardığı taslakta, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu tütün ürünü satılmaması ve 2040'tan itibaren üretim ile satışın tamamen durdurulması öngörülüyor.
2015 SONRASI DOĞANLARA SINIRLAMA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, taslağa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi de olan Ergüder, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara yönelik yaşam boyu tütün sınırlamasının gündemde olduğunu söyledi.
2040'TAN İTİBAREN ÜRETİM VE SATIŞ YASAĞI PLANI
Taslakta 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin üretimini ve satışını yasaklamaya yönelik bir plan da yer alıyor. Düzenlemeyle Türkiye'de tütün ürünlerinin üretiminin ve satışının tamamen durdurulması amaçlanıyor.
Ergüder, İrlanda, İngiltere, Finlandiya ve Avustralya gibi ülkelerin de tütün kullanımını sona erdirmeye yönelik daha erken tarihler açıkladığını belirtti.
RESTORANLARIN AÇIK ALANLARI DA KAPSAMA ALINABİLİR
Günlük yaşam alanlarına ilişkin planlar arasında restoranlarda uygulanacak yeni sınırlamalar bulunuyor. Lokantaların hem açık hem de kapalı bölümlerinde sigara kullanımının tamamen yasaklanması öngörülüyor.
Parklar, bahçeler ve kamu binalarının bahçeleri için farklı bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu alanlarda dışarıdan görünmeyecek özel sigara içme bölümlerinin oluşturulması planlanıyor.
STANDART PAKET VE SLİM SİGARA DÜZENLEMESİ
Teklif hazırlığında standart paket uygulamasına geçilmesi ve "slim" olarak bilinen ince sigaraların piyasadan kaldırılması planlanıyor. Bu adım, özellikle kadınları korumaya yönelik düzenlemeler arasında gösteriliyor.
TÜİK verilerine göre her gün tütün ürünü kullanan kadınların oranı 2010'daki yüzde 12,3 seviyesinden 2025'te yüzde 17,5'e çıktı. Bu, yüzde 42,3'lük göreli artış anlamına geliyor.
KREDİ KARTIYLA SATIŞLARDA KİMLİK DOĞRULAMA
Çocukların tütün ürünlerine erişimini zorlaştırmak için kimlik doğrulama sistemi üzerinde de çalışılıyor. Kredi kartıyla yapılan satışlarda 18 yaşından küçüklerin tütün ürünü satın almasının önlenmesi hedefleniyor.
Kimlik doğrulama sisteminin teknik işleyişine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Taslakta sigara paketlerine "sağlık vergisi" getirilmesi de öngörülüyor. Bu vergiden elde edilecek gelirin koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerine aktarılması planlanıyor.
SAĞLIK VERİLERİ TÜTÜNÜN YÜKÜNÜ ORTAYA KOYDU
Ergüder'in paylaştığı sağlık verileri, tütün kullanımına bağlı ölüm yükünü ortaya koydu:
Dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar kişinin sigara kullandığını belirten Ergüder, tütün kullanımına bağlı nedenlerle her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
IARC'nin 2024 tahminine göre Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 31 bin 674 kişinin sigara kullanımına bağlı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
SAHA ARAŞTIRMASINDA DESTEK YÜZDE 80'İ AŞTI
Yeşilay'ın araştırmasında 2015 sonrası doğanlara satış yasağına destek dijital araştırmada yüzde 89,3, yüz yüze saha araştırmasında yüzde 83,2 olarak ölçüldü. 2040 yasağına destek yüzde 80, sigara kullananlar arasındaki destek ise yüzde 45 çıktı.
Türkiye, tütünle mücadele kapsamında 2003'te Dünya Sağlık Örgütünün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni imzaladı. Kapalı alanlarda sigara kullanımını yasaklayan düzenleme ise 2008'de yürürlüğe girdi.
Teklifin Meclise sunulması için ekim ayı işaret edildi ancak kesin gün bilgisi verilmedi.
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