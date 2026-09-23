Dizinin çekildiği dönemde yaşananları ve senaryodaki dikkat çeken detayları değerlendiren Yerebakan, bugün geriye dönüp bakıldığında bazı olayların daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

"ÜÇ GÜN SONRA GERÇEK HAYATTA YAŞIYORDUK"

Yerebakan, "O zaman büyük resmi görmüyorduk. Biz dizide izliyorduk, üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.

"KİMSE KAHİN DEĞİL"

Bugün gelinen noktada kendisinin de şaşırdığını belirten Yerebakan, Kaşif Kozinoğlu'nun yorumlandığı dönemlerde dizide olmadığını ve yalnızca 97 bölüm yer aldığını söyledi.

Yerebakan, "Bugün izlediğimde benim de herkes gibi aklımın karıştığı muhakkak. Çünkü kimse kahin değil, kimse kehanette bulunamaz. Gaybı Allah bilir hepimizin bildiği gibi. Ama bir şey izliyorduk, üç gün sonra yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık. Bunları nereden biliyorlardı bu insanlar? Nasıl yazıyorlardı?" dedi.

Senaristlerin öngörülerinin güçlü olduğunu ifade eden Yerebakan, "Gerek Raci, gerek Bahadır, gerek Cüneyt Aysan. Çok enteresan şeyler... Tabii bugün gözlemlediğiniz zaman daha netleşiyor. Çünkü o zaman biz büyük resmi görmüyorduk" diye konuştu.