Abidin Yerebakan'dan Kurtlar Vadisi itirafı: "Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk"
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeniden gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosundaki dikkat çeken detaylar tartışılmaya devam ediyor. Dizide “Çapsız Abidin” karakterini canlandıran Abidin Yerebakan, A Haber’e yaptığı açıklamada, “Üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk” diyerek senaryoda yer alan bazı olayların yıllar sonra daha farklı anlam kazandığını söyledi. Yerebakan, Ömer Baba ve Aslan Bey karakterleri üzerinden de dikkat çeken sorular yöneltti.
Dizinin çekildiği dönemde yaşananları ve senaryodaki dikkat çeken detayları değerlendiren Yerebakan, bugün geriye dönüp bakıldığında bazı olayların daha anlamlı hale geldiğini söyledi."O zaman büyük resmi görmüyorduk"
"ÜÇ GÜN SONRA GERÇEK HAYATTA YAŞIYORDUK"
Yerebakan, "O zaman büyük resmi görmüyorduk. Biz dizide izliyorduk, üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.
"KİMSE KAHİN DEĞİL"
Bugün gelinen noktada kendisinin de şaşırdığını belirten Yerebakan, Kaşif Kozinoğlu'nun yorumlandığı dönemlerde dizide olmadığını ve yalnızca 97 bölüm yer aldığını söyledi.
Yerebakan, "Bugün izlediğimde benim de herkes gibi aklımın karıştığı muhakkak. Çünkü kimse kahin değil, kimse kehanette bulunamaz. Gaybı Allah bilir hepimizin bildiği gibi. Ama bir şey izliyorduk, üç gün sonra yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık. Bunları nereden biliyorlardı bu insanlar? Nasıl yazıyorlardı?" dedi.
Senaristlerin öngörülerinin güçlü olduğunu ifade eden Yerebakan, "Gerek Raci, gerek Bahadır, gerek Cüneyt Aysan. Çok enteresan şeyler... Tabii bugün gözlemlediğiniz zaman daha netleşiyor. Çünkü o zaman biz büyük resmi görmüyorduk" diye konuştu.
"ÖMER BABA NEYİN MESAJINI VERİYORDU?"
Dizideki bazı karakterlerin verdiği mesajlara da değinen Yerebakan, Ömer Baba ve Aslan Bey karakterleri üzerinden dikkat çeken sorular yöneltti.
Yerebakan, "Ömer Baba karakteriyle Emin Olcay neyin mesajını veriyordu? Aslan Bey kimdi, neyin mesajını verdi? Devletin bilgisi dışında bir kamu güvenlik teşkilatı olabilir miydi? Olabiliyorsa niye devleti görmüyorduk o dönemde?" ifadelerini kullandı.
Bu detayların bugün daha farklı değerlendirilebildiğini belirten Yerebakan, kendisinin ise bu konuda herhangi bir sorumluluk hissetmediğini söyledi.
"BEN HİÇBİR OYUNCUYU SORUMLU GÖRMÜYORUM"
Yerebakan, "Allah'a şükür ben ona hizmet eden tarafta olmadım. Bana öyle bir şey yazmadılar. Kendimi sorumlu hissetmiyorum ama ben hiçbir oyuncuyu sorumlu olarak görmüyorum. Çünkü oyuncu yorumcudur yani. Ne yazılırsa onu okur, onu yorumlar" dedi.
"RAHMETLİ OSMAN HOCA'YI HEP MUTSUZ GÖRÜYORDUK"
Dizinin ilgili bölümlerinin çekildiği döneme ilişkin gözlemlerini de anlatan Yerebakan, rahmetli Osman Hoca'yı o süreçte çoğu zaman mutsuz gördüklerini söyledi.
Yerebakan, "İşte Fethullah terör örgütüyle yürümek istemedi Osman Hoca. 'Keşke her şeyi anlatsaydım' dedi. 50. bölümlere yakın sanıyorum rahmetli Osman Hoca'yı hep mutsuz görüyorduk. Yani içeri giriyordu, kimseye selam vermeden ofisine çıkıyordu. Biz bir şey desek yarım yamalak bir şey söylüyordu" dedi.