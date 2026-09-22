Başkan Erdoğan, konuşmasında adalet, barış, insan onuru ve uluslararası sistemin geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsündeki hitabının ardından Türkiye'de de peş peşe paylaşımlar geldi.

Başkan Erdoğan (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Konuşmasına BM'nin 81'inci Genel Kurulu'nun başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Annalena Baerbock'a teşekkür etti, başkanlık görevini devralan Khalilur Rahman'a da başarılar diledi.

Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Antonio Guterres'e de çabalarından dolayı teşekkür etti.