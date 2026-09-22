Başkan Erdoğan’ın BM hitabı Türkiye’de yankılandı! Siyasilerden peş peşe “Adaletin Sesi Erdoğan” mesajları geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya seslenirken adalet, barış ve küresel sistemin geleceğine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan'ın hitabının ardından Türkiye'den peş peşe paylaşımlar geldi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve kabine üyeleri; “Dünya 5'ten büyüktür” çağrısından aile vurgusuna, COP31'den iklim adaletine kadar konuşmanın öne çıkan başlıklarını gündeme taşıdı.
Türkiye'yi küresel diplomasinin merkezine taşıyan temaslarını New York'ta sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya seslendi.
Başkan Erdoğan, konuşmasında adalet, barış, insan onuru ve uluslararası sistemin geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsündeki hitabının ardından Türkiye'de de peş peşe paylaşımlar geldi.
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Konuşmasına BM'nin 81'inci Genel Kurulu'nun başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Annalena Baerbock'a teşekkür etti, başkanlık görevini devralan Khalilur Rahman'a da başarılar diledi.
Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Antonio Guterres'e de çabalarından dolayı teşekkür etti.
BM'DEKİ HİTABIN ARDINDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşma Türkiye'de de geniş yankı buldu. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile kabine üyeleri, Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan mesajları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
EMİNE ERDOĞAN: ULUSLARARASI TOPLUMUN VİCDANINDA KARŞILIK BULMASINI DİLİYORUM
Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın BM 81'inci Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından yaptığı paylaşımda "Adaletin Sesi Erdoğan" ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum."
"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" MESAJI
Adalet Bakanı Akın Gürlek de Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünden uluslararası sistemin yapısına ilişkin verdiği mesajı paylaşarak şu sözlere yer verdi:
"190'dan fazla ülkenin gücünün 5 ülkenin ana devletine bağlı olduğu bir yapı, kabul edilebilir ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edilebilir. Güvenlik Konseyi, 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir."
Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin yapısına ilişkin "Dünya 5'ten büyüktür" reform çağrısı, konuşmasının öne çıkan başlıklarından biri oldu.
"TÜRKİYE İKİNCİ YOLU SEÇMİŞTİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki gelecek, adalet ve ortak irade vurgusunu öne çıkardı.
Paylaşımda Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:
"Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabbim yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum."
Paylaşımda ayrıca, "İnsanlığın karanlığı yeneceğine ve bu sağduyulu çağrıya er veya geç cevap vereceğine yürekten inanıyoruz. Adaletin Sesi Erdoğan" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erdoğan'ın BM hitabının ardından yaptığı paylaşımda da konuşmanın adalet ve uluslararası sistemde reform vurgusu öne çıktı.
BAKAN ÇİFTÇİ: AİLE YAPIMIZI KORUMA KARARLILIĞIMIZ TAMDIR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Erdoğan'ın konuşmasının ardından aile yapısı ve milli değerler vurgusunu öne çıkardı.
Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Güçlü toplum, güçlü aileden doğar. Küresel lobilerin ve dayatmaların karşısında aile yapımızı ve evlatlarımızın geleceğini koruma kararlılığımız tamdır. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden yoluna devam."Bakan Çiftçi'den aile yapısı mesajı
BAKAN KURUM'DAN COP31 VURGUSU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Adaletin Sesi Erdoğan" ifadesiyle yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünden verdiği COP31 mesajını öne çıkardı.
Kurum'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bu yıl kasım ayında Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız."
Kurum, paylaşımında sözlerin Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda dile getirildiğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda Başkan Eroğan'ın konuşmasına dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu:
Cumhurbaşkanımız:
"Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olarak, Rabbim ömür verdikçe, bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onlar için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim."
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